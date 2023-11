Aveiro y el voto en blanco: "Trabajamos para que la gente le dé ese voto a Massa"

"Mendoza tiene que dejar de decir que es discriminada por la Nación", fue la frase con la que inició diálogo periodístico el diputado nacional electo y actual intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, con Ciudadano.News.

El dirigente justicialista profundizó en detalles para argumentar su afirmación, a partir de los recientes anuncios vertidos por el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, al respecto de los subsidios del transporte: "Creo que en ese discurso hay mucho de intencionalidad, siempre hay intereses políticos y hace que uno no pueda contar todo lo que pase sucede o también cómo se le transmite".

Y agregó: "Pero también creo que es una falla del Gobierno nacional en la forma de comunicar, creo que no comunica bien sus acciones. Fondos nacionales subsidian el transporte público en Mendoza, hay viviendas que se producen o se construyen a través del IPV con aportes del Fondo Nacional para la Vivienda. Hay una fuerte inversión de Aerolíneas Argentinas para el desarrollo del turismo de en Mendoza, eso es producto de inversión del Estado nacional. Hay que contar también rutas, caminos, transporte, ferrocarriles, la inversión en cada uno de los departamentos, sistemas de saneamientos, mucha obra pública".

"Y no lo hablo con referencia a Mendoza, obviamente hay unas provincias que necesitan más de una cosa que de otra. La quita de las retenciones a las economías regionales benefició a Mendoza", agregó.

Asimismo, Averio afirmó: "Hay que trabajar juntos, Sergio Massa habla de la importancia de entender que no importa a qué partido perstene tal o cual dirigente, si queremos salir adelante, lo tenemos que hacer con Argentina unida y trabajando y tirando para el mismo lado".

Respecto al voto en blanco de cara al balotaje, Aveiro fue directo y observó: "En Mendoza, si motorizáramos el voto en blanco estaríamos perdiendo nosotros porque eso es en definitiva muy particular de cada lugar, porque la diferencia entre Javier Milei y Sergio Massa sería prácticamente lo mismo, nosotros tenemos que trabajar para que no haya voto en blanco. Tenemos que trabajar para que la gente le dé ese voto de confianza a Sergio Massa, tenemos que saber cómo hacemos para que todos esos votos que tuvo Patricia Bullrich vengan para este lado".

Aveiro manifestó además: "Confío mucho en que los intendentes radicales, sin colgar una bandera de Sergio Massa en un balcón, son conscientes de la importancia de cuidar la institucionalidad y la democracia". Y agregó: "No veo ningún intendente que quiera vender recursos naturales, sin subsidio al transporte, sin subsidio al gas, a la energía, no me imagino al gobernador electo, Alfredo Cornejo, que es muy inteligente, al igual que Rodolfo Suarez, pretender que Milei llegue a ser el presidente; no veo a empresarios mendocinos deseando la apertura indiscriminada de las importaciones generando un cierre masivo de pymes argentinas o mendocinas, trayendo desempleo".

"No veo tampoco a ninguno de los dos gobernadores, actual y electo, pensando en el cierre del comercio con Brasil cuando el 80% de la producción local va a Brasil, creo que van a terminar acompañando a Sergio Massa", sumó.

Para cerrar. Aveiro se manifestó respecto a las declaraciones de Bullrich, deseando que "explote todo" antes del 19 de noviembre: "Nadie quiere saltar al abismo, la única opción que tenemos es Sergio Massa presidente".

Producción Periodística: Daniel Gallardo