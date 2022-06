Matías Kulfas se despidió con aplausos

El ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dio un mensaje de despedida este lunes 6 de junio en Casa Rosada y los trabajadores lo aplaudieron más de un minuto en un emotivo momento.

El encuentro tuvo lugar después de que se difundiera un mensaje de WhatsApp: “Hola, a las 15 horas Matías saluda en el 9º piso" y de esta manera se vio la compañía de los Secretarios de la cartera.

De esta manera, él comenzó expresando: "No me da mucho más que gracias a este equipo espectacular del Ministerio de Desarrollo Productivo, de gente que se la bancó, vaya que se la bancaron. En pandemia, con todas las dificultades que hubo y dejaron todo en la cancha, la verdad que hicieron de todo, hicimos de todo. Se cierra un etapa y tenemos que estar muy tranquilos, pusimos a este Ministerio de pie. Este Ministerio estaba vaciado, lo único que tenía eran obras edilicias, no tenía programas, no tenía presupuestos... nos bancamos la pandemia, estuvimos ahí con el ATP ayudando a las PyMES en uno de los peores momentos productivos del país y lo dimos vuelta enseguida, con toda la garra, poniendo recursos corazón y cabeza para poner de pie a la industria argentina, a las pymes a la minería, a la economía del conocimiento".

“Esto lo hicimos entre todos, tuvimos una mirada estratégica, trabajamos de sol a sol todos los días y están los resultados. Lo que tenemos para mostrar es esto, una industria de pie, un sistema productivo de pie. Recuperamos en un año lo perdido en pandemia y la Argentina sigue creciendo”, agregó.

En un discurso que duró alrededor de cinco minutos, Kulfas, sostuvo: "El fin de semana mi teléfono explotó de apoyo, de solidaridad, no se cuántos mensajes recibí de empresarios, cámaras empresarias, dirigentes sindicales, PyMES. La verdad que ha sido un reconocimiento enorme en todo el país. Lo hicimos y esto muestra que es posible otro país, que no nos tenemos que resignar ni estar todo el tiempo hablando del pasado. Yo coincido con Alberto, mañana es mejor, hay mucho por hacer en Argentina”.

Finalmente, expuso: "Termina una etapa, se abrirá otra pero tenemos que seguir con las mismas convicciones. En mi caso desde ya, y lo voy a aceptar con muchísimo orgullo porque el trabajo por el país, las ideas del desarrollo y la justicia social se defienden todos los días en cada lugar, no hace falta ser ministro”.

Y concluyó: "Me gustaría abrazarlos uno a uno pero no creo que me dé el tiempo porque en un rato me está esperando el Presidente, a quien le voy a llevar personalmente la renuncia para poder conversar, despedirme, agradecerle por supuesto por este espacio para desarrollar estas ideas y estas políticas”.