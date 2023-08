Massa acusó al Gobierno mendocino de "fugar" los fondos de Portezuelo del Viento

El ministro de Economía y precandidato a presidente por el peronismo, Sergio Massa, estuvo en Mendoza como parte de su campaña de cara a las PASO del 13 de agosto. Además, apuntaló a la justicialista para la Gobernación conformada por Omar Parisi y Lucas Ilardo.

En este contexto, Massa se reunió con empresarios, productores, jubilados y militantes, pero, también, salió con los tapones de punta contra la oposición nacional y contra el oficialismo provincial encarnado por el radicalismo.

Ciudadano.News le preguntó qué haría si accede a la Presidencia de la Nación con la mega represa Portezuelo del Viento, hoy en veremos por un estudio de impacto ambiental que rechaza la Provincia.

En ese sentido, Massa afirmó: "Lo primero que me gustaría es que la plata que usaron mal de Portezuelo y que sacaron vía 'contado con liquidación' de la provincia de Mendoza a Estados Unidos a través de una financiera denunciada por especulación por el Estado argentino, vuelva a Mendoza".

El duro cuestionamiento sorprendió a propios y extraños en la planta de IMPSA, empresa capitalizada por el Estado nacional y el Estado provincial. "Hay más de 25 millones de dólares que el Estado argentino depositó en la provincia y que se sacaron (con el sistema) 'contado con liquidación', hoy eso está judicializado porque es una operación que estaba prohibida y que va a terminar en un lío judicial", manifestó agregó Massa.

Al momento de responder sobre la inflación y por qué no afloja, dijo: "Heredamos del gobierno de Mauricio Macri un ancla de 45.000 millones de dólares de deuda que se tiene que estar renegociando cada tres meses, es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que se usó para financiar fuga de capitales, no quedó en empresas, no quedó en hospitales, no quedó en rutas, se usó para financiar la salida de plata de los fondos de inversión".

"Eso, obviamente, permanentemente nos pone en tensión a la hora de mirar el volumen macroeconómico de capacidad de la Argentina. Un segundo tema que sobre todo este año nos impactó mucho, yo les recuerdo que diciembre habíamos cerrado muy bien en números de inflación, muy bien en acumulación de reserva, habíamos cerrado muy bien en términos de cuentas fiscales y vino la sequía que le costó 21 millones de dólares a la Argentina", explicó el funcionario.

Massa también aseguró: "Es como que de cada 100 pesos que le íbamos a vender al mundo, perdimos 21. Eso en términos de cuentas estructurales nos obliga a estar permanentemente cuidando que aquellos que pretenden hacer ataques especulativos buscando ganar un manguito, no terminan impactando sobre los dólares financieros porque de alguna manera nos pegan precios".

Al momento de resaltar lo que significa la empresa IMPSA, que recorrió junto a sus ejecutivos, señaló: "IMPSA que es un símbolo para los mendocinos y de alguna manera lo que nos permite es hoy decirle a los mendocinos que no solamente tenemos a IMPSA funcionando con 700 trabajadores, con más de 92 proyectos y contratos en marcha, que es lo más importante, a punto de empezar a proveer a la Armada de los Estados Unidos, sino que, además, estamos frente a una empresa que tiene los próximos cuatro años garantizados. No van a necesitar privatizarla porque tiene proyectos de desarrollo y de inversión para los próximos cuatro años".

Al respecto del recorte de subsidios que propone y promete la oposición, contestó: "Ellos plantean que hay que recortar el programa de medicamentos a los jubilados porque eso es gasto público, plantean que hay que recortar las becas universitarias porque es un excedente, y son 1.700.000 chicos argentinos que tienen la oportunidad de ir a la universidad o terminar la educación terciaria. Ellos plantean la necesidad de recortar los mecanismos de subsidio al transporte en todo el país, eso representaría para los mendocinos pagar el triple de lo que pagan de colectivo".

"Yo quiero más universidades, no menos, más chicos en la universidad, que los jubilados tengan ese 20% que representa el programa de medicamento adicional a su jubilación, que en la Argentina tengamos mecanismos de salario indirecto para defender el ingreso a nuestros trabajadores, y creo que eso, en el fondo, es lo que nos diferencia. Ellos plantean volver al Fondo Monetario Internacional; yo planteo que Argentina tiene que pagarle al Fondo y ser un país libre y esos son los dos modelos de país que están en juego", finalizó Massa.

Producción periodística: Daniel Gallardo.