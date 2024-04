El senador y líder de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau, defendió el aumento de las dietas del Senado. Además, aseguró que el incremento “estaba acordado” con todos los bloques.

“El proyecto lo firmaron y lo trabajaron todos los bloques. Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente. Cobraba la tercera parte que (Manuel) Adorni y menos que los directores nacionales”, expresó Lousteau en declaraciones radiales.

El presidente de la UCR, argumentó: “A mi no me parece bien que el vocero del presidente gane tres veces más que un senador. Que todos estos tuiteros que están nombrados formalmente ganen más que un senador”. “No me parece correcto que el sueldo de un legislador sea igual al inicial de un cajero de un banco”, remarcó el legislador.

Lousteau añadió que "todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron 'vamos a hacer esto'. Claro que estaba acordado y uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto”. Por ese motivo, apuntó contra el presidente Javier Milei por tener una “doble vara” para juzgar las acciones de los funcionarios públicos.

"El Presidente tiene doble vara en todo. Hasta se aumentó el sueldo él y después dio marcha atrás. En todo lo que hace Milei hay mentira y doble vara", criticó.

El presidente de la UCR se encuentra en la mira de las críticas luego de que, en redes sociales, se distribuyera el video donde se lo ve levantando la mano disimuladamente a la hora de la votación que definió el aumento de los honorarios de los senadores.