Dietas de senadores: "Si en el Ejecutivo ganaran un millón y medio, no trabajarían"

Apenas cincuenta segundos tardaron los senadores nacionales en votar y aprobar un proyecto de resolución sobre tablas que conlleva el aumento de sus dietas. A plena mano alzada, sin registro oficial alguno, todos los senadores (con excepción de dos que pidieron renunciar al incremento) emitieron su voto, sin pedir que esta aprobación fuera nominal. Según el reglamento, si nadie avisa a la Presidencia de la Cámara que está votando en contra, significa que la acompaña.

Minutos más tarde, se elevaron las dietas de los legisladores: de 1,7 millones pasaron a 4 millones de bolsillo. Y rápidamente, algunos sectores intentaron desmarcarse, entre los que se encuentra Víctor Zimmermann, senador nacional por la provincia del Chaco. En diálogo con Sin Verso, por Ciudadano News 91.7, el legislador dijo que, cuando se enteró, manifestó que no estaba de acuerdo. "Participé hasta el momento antes de la sesión, y pedí preferencias para mi provincia. No me pareció apropiado", expresó.

"Apenas supe de esta decisión, dije que no estaba de acuerdo. Solicité preferencias por el tema de mi provincia y de la ley Monotributo. He hablado del fondo algodonero, y de siete departamentos que están en emergencia por sequía, y dije que no iba a convalidar con mi presencia. Eso fue lo que hice: me ausenté, no quise estar presente", comentaba Zimmermann.

El senador dijo que las comparaciones son odiosas. "Hay mucha gente en el Senado que gana más que un senador, y ni hablar si uno lo compara con el Poder Ejecutivo Nacional. No hay que ser demagogo: si uno le pagara 1,5 millón de pesos a los funcionarios del Ejecutivo, a los más probos, a los más capaces e inteligentes, la gran mayoría de ellos no acompañarían al presidente, tenga el nombre que tenga", enfatizó el entrevistado.

"Como senador del Chaco, y en medio de la situación en que estamos, me pareció que no era el momento para aumentar las dietas. Como no puedo cambiar una decisión que tuvieron los bloques, porque tuvieron una mayoría calificada, decidí no convalidar con mi presencia. No quise sentarme, más allá de que, en algún momento, habrá que discutir la reformación del salario de los funcionarios públicos, y particularmente de los senadores", detalló el representante de la provincia norteña.

Los momentos presentes, al decir del senador, tienen la característica de que "los argentinos no nos ponemos de acuerdo. El ejemplo lo tendríamos que hacer nosotors, que tenemos mayores responsabilidades para equilibrar a la sociedad.

Si uno compara lo nuestro con lo que hace un director de una empresa estatal, o de una petrolera, o un banco, nos damos cuenta de que la confrontación nos hace mucho daño. Deberíamos buscar que el ascenso social sea la columna vertebral de la política pública. Algo que hoy no está pasando", finalizó Zimmermann.