El expresidente Mauricio Macri criticó al precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta por su intención de incorporar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio: “Pone en riesgo la coalición”.

El líder del PRO se mostrará en Córdoba para presentar nuevamente su libro Para Qué con el objetivo de "discutir el para qué se quiere volver al poder".

"Me entristece toda esta discusión y creo que no es oportuna. Nunca he creído en las decisiones improvisadas, menos superficiales o fuera de tiempo: faltan ocho días para el cierre de alianzas", sostuvo el líder del PRO.

En declaraciones radiales, el exmandatario continuó: "No entiendo por qué tanta improvisación y superficialidad. En qué momento se hizo un debate interno, amplio, respetuoso para analizar pros y contras de esto, sobre todo a la luz del proceso electoral cordobés".

"No se le puede faltar el respeto así a los candidatos y ciudadanos cordobeses. Los que proponen esto de esta manera no entienden y no conocen a los cordobeses", lanzó, en alusión al jefe de Gobierno porteño, principal impulsor de la incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio.

Y señaló: "¿Sobre qué valores, sobre qué programa de gobierno estamos planteando este acuerdo? Somos el cambio o no somos nada. ¿Cómo vamos a acordar con el PJ cordobés si han apoyado casi todas las leyes en estos tres años?".

Macri subrayó que "no hay que hacer las cosas de esta manera" y, al ser consultado sobre las decisiones que tomó Rodríguez Larreta en su campaña y armado electoral, indicó: "No las entiendo. Se lo he dicho a él. Tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje o no tiene sentido volver al poder".

"Hay que animarse a romper el statu quo. Todo esto que se está hablando suenan como a un amontonamiento que desperfila a Juntos por el Cambio, la vocación de renovación ha tenido el PRO", manifestó.

En ese sentido, el expresidente destacó que este tipo de cuestiones deben ser acordadas entre los dos postulantes del PRO, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: "No se pueden cambiar las reglas de juego unilateralmente. Siempre puede haber propuestas, pero deben ser analizadas, consensuadas".

"Espero que se sienten en una mesa a dialogar y convengan cómo recorremos esta última parte, porque falta muy poco", añadió.

Consultado sobre si se arrepentía de haberse bajado de la precandidatura presidencial, Macri señaló: "No me arrepiento, pero he recibido muchos mensajes de que tendría que haber seguido. Creo más que nunca que este debate, aun con tensiones, tiene que sacarnos del caudillismo".

"No se puede poner en riesgo la coalición de esta manera a ocho días del cierre de alianzas. Había tiempo para hacerlo, pero la improvisación nunca es una buena forma de manejarse", señaló.

Y retomó las críticas a Rodríguez Larreta, deslizando que augura una derrota frente a Patricia Bullrich: "Esa sospecha es la que cada vez más gente tiene. El que está tranquilo y seguro en el camino por el que va no cambia las reglas faltando cinco minutos. Él se pone en ese lugar. Como Patricia, debería mostrar convicción".

El ex jefe de Estado cuestionó la estrategia "tacticista, de sumo acá, resto allá, porque en el fondo, es una actitud moral, de coraje, de convicción".

Críticas a la estrategia en Ciudad y Provincia

Macri también se mostró en desacuerdo con la estrategia impulsada por Rodríguez Larreta en la Ciudad y la Provincia, principalmente en lo que respecta al enroque entre Diego Santilli y Jorge Macri: "Cuando Horacio decidió que quería mover a Diego Santilli a la Provincia, Jorge ya había hecho una carrera en la Provincia".

"Es nuestro candidato, pero fue por decisión mía que se mudó de distrito. Fue un accidente de estas negociaciones políticas", indicó.