Los posibles caminos tras el voto del DNU de Milei en el Senado

Facundo Nejamkis, analista político, dialogó con Círculo Político, explicando lo que puede acontecer con el tratamiento del controvertido Decreto de Necesidad Urgencia.

La lectura del Gobierno

“Tiene varias lecturas, varios niveles de análisis. Por un lado, para que un decreto de necesidad y urgencia sea rechazado requiere que no solo una cámara lo haga, sino que lo hagan las dos, entonces eso implica que tiene un tratamiento diferente a la Ley. Una Ley tiene que ser aprobada por las dos cámaras, en este caso, con que una sola cámara valide el decreto, basta como para que ese decreto siga en vigencia, ya sea porque lo valida, ya sea porque no lo rechaza. En términos legales y formales, si el Senado rechaza hoy, el DNU no tiene efectos inmediatos”.

“Es decir”, continuó Nejamkis, “todavía el DNU seguiría en vigencia. La pregunta es si es una alerta, un anticipo de lo que puede suceder en la Cámara de Diputados. Ahí se abre un interrogante en donde la dinámica es un poco más fragmentada que la que tenemos en la Cámara de Senadores".

"Por otro lado, en términos políticos nos marca algunas cosas. Primero nos marca los límites que tiene gobernar sin mayoría parlamentaria, como le está pasando al gobierno de La Libertad Avanza. Frente a su confrontación con el sistema político, con los políticos tradicionales, con los que denomina casta, Milei argumenta su legitimidad electoral y el apoyo que tiene de la opinión pública, pero eso no alcanza para obligar a los diputados y senadores a que acompañen al presidente en su programa de gobierno”.

El analista prosiguió: “Él tiene una situación desventajosa, tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores, por lo tanto, necesita construir mayorías para poder llevar a lo alto su programa de Gobierno. ¿Por qué? Porque en caso de que el DNU sea rechazado, varias de las reformas que el presidente Milei encaró desde el primer día en su Gobierno tendrían una vuelta a atrás”.

“Por ejemplo, una es el tema de la ley de alquileres, que mucha gente, como mínimo, pactó nuevas contrataciones de alquileres en relación con una nueva legislación, que es este decreto, y si esto se revirtiera eso cambiaria, pero hay infinitas cosas en la vida cotidiana que se verían nuevamente afectadas.

Por ejemplo, se modificaría también las formas de las medicinas prepagas, los ajustes de sus tarifas. Un sinfín de situaciones que el DNU cambió y que ahora se pondrían en peligro”.

A su vez, el entrevistado remarcó: “Y la otra cuestión es que pone en evidencia la situación de debilidad en la que se podría encontrar el presidente en la negociación con los gobernadores, porque un presidente que tiene que ir a la Cámara de Diputados con miedo a que su DNU sea revertido requiere mucho más el auxilio de los gobernadores de lo que requería hasta hoy, por lo tanto, lo pone en una situación de debilidad en la negociación que está teniendo en términos de la distribución de los recursos fiscales, de cara a los actos del 25 de mayo”.

“Por lo tanto, más allá de que no tenga efecto en términos legales, formales e inmediatos, crea una situación de inestabilidad, inseguridad y de dudas respecto de la sostenibilidad del gobierno y del programa económico que si esto no sucediese no existiría, por lo tanto, muestra los límites de gobernar sin construir esas mayorías”.

¿Milei puede gobernar sin DNU?

“Puede gobernar sin el DNU, pero muchas de sus reglamentaciones, modificaciones, pierden validez. Pensemos que el DNU modifica muchas leyes, por lo tanto, si ese decreto queda sin efecto, eso tendría un impacto en la vida cotidiana de todos nosotros, pero el presidente podría gobernar sin ese DNU, pero también un programa económico requiere, con la visión que tiene el presidente Milei, nuevos marcos jurídicos normativos para hacerlo viable.

El funcionamiento de los mercados, garantías para las inversiones y esto lo que muestra son las limitaciones que tiene el Gobierno para construir esos instrumentos”.

¿Puede condicionar el pacto de Mayo?

Nejamkis respondió: “Hay que ver qué reacción toma el presidente, porque una derrota hoy con el rechazo al DNU puede o no significar un rechazo del DNU en la Cámara de Diputados, entonces, la pregunta es si el presidente va a hacer todo para cerrar ese DNU y va a negociar con los gobernadores apoyo legislativo a cambio, o va a redoblar la apuesta y se pondrá más confrontativo, no lo sé".

"Viendo como está todo ahora es probable que el presidente, inicialmente, trate de redoblar la apuesta, profundizar la confrontación en la idea de acumular capital político ante la opinión pública”.

“El problema es que eso es cierto”, continuó el analista político, “puede ser que la sociedad lo veo como una víctima, que la casta no lo deja gobernar, pero también, es cierto que posterga las posibilidades de éxito del programa económico, cuantas más trabas tenga en términos políticos el presidente más difícil es que el programa económico tenga éxito en el corto plazo y, por lo tanto, siempre cada vez va a estar más necesitado de apoyo político, por lo tanto, es como una especie de trampa. Es un escenario de mucha complejidad e incertidumbre”.

¿Habrá alguna forma de revertir el exceso de autoridad que tienen los presidentes con los DNU?

“No lo sé, eso depende que llegue al Gobierno un presidente con ganas de auto delimitarse y plantee la construcción de acuerdos de más largo plazo con otras fuerzas políticas, porque las fuerzas políticas están dispuestas a discutir restricciones al poder presidencial si la fuerza que gobierna en ese momento está dispuesta a restringirse, si hay un presidente que propone acuerdos y construcción de consenso de largo plazo y si él mismo se propone autorrestringirse, es probable que esto pueda suceder, hoy no lo veo que esté en agenda o discusión, no se ve eso en el horizonte, podría ser un tema de agenda a largo plazo”.

“Cuando se llega ahí, un mandatario se dice ahora que llegué al poder, tengo que recortar las prerrogativas de las que puedo disfrutar. Se necesita mucha visión estratégica para eso, porque la única manera que vos sentás a la oposición y logres acuerdos de largo plazo, acuerdos atemporales, es que el que convoca esté dispuesto a restringirse y ceder cuotas de poder”, culminó el entrevistado.

