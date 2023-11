Los diarios del mundo puntualizaron en el perfil 'ultra' del presidente electo

El triunfo de Javier Milei ante Sergio Massa en la segunda vuelta electoral tuvo fuertes repercusiones a nivel mundial. Los diarios de América y Europa se hicieron eco del triunfo de La Libertad Avanza y reflejaron el perfil de ultraderecha del candidato.

En Estados Unidos, The New York TImes y The Wall Street Journal siguen esa tónica y reflejan al líder de La Libertad Avanza como de "extrema derecha".

El diario El Mundo, tituló en tapa "Javier Milei derrota al peronismo y Argentina se lanza a un experimento político sin precedentes en el país".

Por su parte, con el título "Milei derrota a Massa por un amplio margen, es presidente y da un vuelco a la política en Argentina con sus propuestas libertarias y radicales", BBC News.

En Francia, Le Monde define a Milei como un político de extrema derecha. Mientras que el periódico de Luxemburgo L´Essentiel hablá del "Trump argentino" en referencia al expresidente de Estados Unidos.

Desde Brasil, OGlobo tituló: "El ultraderechista Milei es elegido presidente de Argentina en una elección histórica".

En Italia, Corriere della Sera público: "Argentina, Milei es presidenta: así le ganaron los 'anarcocapitalistas' al peronista Massa".

En Inglaterra, The Guardian también habla de un líder volátil de extrema derecha, que prometió "exterminar la inflación y usar la motosierra contra el Estado".

En Chile, La Tercera da cuenta del resultado electoral con especial atención en los datos y los desafíos que deberá afrontar el nuevo gobierno en materia económica.

En Perú El Comercio lo define como libertario, y en México El Universal lo llamó "el profeta de la dolarización".