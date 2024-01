Ley Ómnibus: las negociaciones intensas y el rol de los dialoguistas

Pese a que la Unión Cívica Radical (UCR) apoyaría a La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, no le regalaría a Javier Milei un cheque en blanco. Por ese motivo, el Gobierno tendrá que negociar con los bloques opositores aliados para lograr la media sanción de la Ley Ómnibus en la Cámara baja.

Hoy se espera una ardua jornada de negociaciones entre los representantes del oficialismo y los legisladores dialoguistas. Hasta el momento, la sesión sería para este miércoles a las 10 y se especula que el debate parlamentario duraría más de 30 horas. En este marco, el programa Metaverso de Ciudadano.News entrevistó a Pedro Galimberti, diputado nacional por Entre Ríos de la UCR, quien habló sobre el papel que tendrán los bloque dialoguistas en el tratamiento de la "Ley de Bases".

En un primer momento, el representante del radicalismo sostuvo que "todavía no tienen una decisión" concreta acerca del tratamiento de la Ley de Ómnibus. Al mismo tiempo, reconoció que dentro del espacio hay una cierta heterogeneidad de criterios. Por eso, manifestó que "ayer veíamos que algunos gobernadores y diputados se juntaron con el Gobierno y salieron con una versión. Y al rato, el propio Gobierno sale con una versión diferente".

"Llama la atención un poco la manera en la que se están manejando algunas cosas, pero trataremos de actuar en bloque en la medida de lo posible y sin salir a defender a nuestro presidente de bloque, que es Rodrigo de Loredo. Digo que la ambigüedad que pueda expresar, tiene que ver que él no habla por sí mismo, sino que tiene una expresión de las diferentes variantes que hay dentro del partido", contó.

Sin cheque en blanco para el Gobierno

El diputado nacional de la UCR reconoció que la situación del país es "compleja" y añadió que "el Gobierno tiene que tener algunas herramientas. Pero no un cheque en blanco, como ha dicho en su momento nuestra excandidata a presidente, Patricia Bullrich".

"La democracia de la República no necesita cheques en blanco. Además, no hay una situación de emergencia donde no se pueda llegar a resolver algunas cuestiones. El Congreso está trabajando y estamos disponibles. Lo tenemos que hacer por el bien de la Argentina. Todos queremos que nos vaya bien, pero tampoco vamos a otorgar todas las facultades, que algunos piden sin un contralor necesario", cerró.