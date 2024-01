Ley Ingresos Personales: salarios alcanzados y la opinión de un especialista

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley Impuesto a los Ingresos Personales. Ante esto, el programa Metaverso de Ciudadano.News entrevistó a Alejandro González Escudero, contador y profesor de la UBA, para conocer detalles sobre la iniciativa del Poder Ejecutivo.

El nuevo esquema fue denominado como Impuesto a los Ingresos Personales. Aunque, el profesor de la UBA anticipó que “este tema va a dar algunas vueltas” y sostuvo que “sería algo razonable que se discuta sobre este impuesto y se vuelva a aplicar con alguna pauta”.

La iniciativa será tratada por el Congreso en los próximos días. Según fuentes oficiales a Infobae, el documento establece que el tributo será pagado por aquellos contribuyentes solteros que tengan ingresos brutos mensuales superiores a los $1.250.000. En tanto, los trabajadores con dos hijos no pagarán el impuesto con salarios hasta $1.590.062.

Se estima que a un total de 800 mil personas deberían volver a pagar el impuesto. Sobre esto, Alejandro González opinó: “En una primera aproximación, nos parece que los parámetros para empezar a pagar impuestos a las ganancias son bastantes bajos".

“Estábamos en una situación donde si uno gana poco, no paga nada. Y si uno paga más que poco, empieza a pagar el 35% lo que es un disparate”, apuntó.

En esta línea, el profesor de la UBA puso de ejemplo cómo trabajan el impuesto a las ganancias en otros países.“Las deducciones o mínimos no imponibles no son muy altos. Son relativamente bajos, o sea que con un ingreso relativamente pequeño ya se empieza a pagar. Pero se empieza a pagar una tasa muy baja, no una tasa altísima”, remarcó.

“Por lo cual, la progresividad está más distribuida a lo largo del tiempo. Recordemos que en los años 90, el 35% se empezaba a pagar con remodelaciones arriba de los ingresos grabados, después de deducir todo. El monto era una cifra bastante más alta de lo que se está manejando en la actualidad”, cerró.