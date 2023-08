Ley de Alquileres: los puntos claves que podrían beneficiar a los inquilinos

Este martes se comenzará a discutir el proyecto de reforma a la Ley de Alquileres en la Cámara de Senadores. El primer encuentro será en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado tras la media sanción en Diputados.

Ante esto, el programa Mataverso, de Ciudadano.News, entrevistó al presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar. “Hoy se está empezando a trabajar y hay que darle celeridad porque los propietarios no solo venían retirando la oferta, sino que con esta expectativa frenaron lo poquito que se estaba por generar en los contratos a la espera de que esto se apruebe o no”, expresó el titular de CIA.

-¿Qué pasa si el tratamiento se retrasa y no se logra la reforma?

-Si se retrasa y no se aprueba, vamos a seguir así hasta fin de año. Hasta que venga una nueva administración y tome una medida similar o diferente, pero que se le dé curso a una situación que mejore el mercado.

-Los inquilinos estaban muy preocupados y creen que con la reforma saldrían perjudicados, ¿qué les podés decir a ellos?

-¿Por qué saldrían perjudicados si hoy no hay oferta en el mercado? La pregunta sería qué ocasionó esto, porque estamos en cero y si 'nada' nos llevó a esto, hay que preguntar qué fue la nada. Nosotros durante un año tuvimos reuniones con propietarios e inquilinos y llegamos a esta conclusión y fue consensuada con mucha gente a nivel nacional, no entendemos qué sector está planteando.

-Para especificar un poco más, hablamos con inquilinos auto convocados y manifestaron que la reforma perjudicaría sus intereses…

-Primero, las inmobiliarias cobran un porcentaje, si reducimos el contrato se perjudican las inmobiliarias, supongamos que la inmobiliaria, depende del lugar, cobra un 4%. Si es un 4% por 36 meses va a ser un 4%, al contrario, nos recontra beneficia, que hagan un contrato por diez años, si es el 4% del monto del contrato. Ahora si hago un contrato mucho menor nos recontra perjudica y nosotros estamos dispuestos a colaborar en ese aspecto. Estamos perdiendo los profesionales inmobiliarios porque estamos en realidad solucionando una macana que alguien se mandó por pensar que esto era mejor.

-¿Qué pasa si esta Ley de Alquileres, por ejemplo, se modifica, se logran estos dos artículos modificar y qué pasará con aquellos que tienen sus contratos vigentes?

-No es retroactivo.

-Teniendo en cuenta que en Senadores el oficialismo posee la mayoría y no quiere llevar adelante la reforma, ¿qué expectativas hay al respecto?

-Lo que vemos es que hay una incertidumbre en el cómo y es donde estamos tratando de ponernos de acuerdo. Nosotros tampoco dijimos tantos puntos a modificar o algo por el estilo porque no llegamos al consenso, creo que lo que se está haciendo es darle un tratamiento a algo que nos debíamos hace rato. Tratar de buscar una solución, y en ese aspecto, es donde estamos llegando a un punto de encuentro. El debate en Senadores será interesante y después, si se aprueba o no la verdad, nosotros hicimos nuestro aporte.

-Uno de los puntos que se busca modificar es el sistema de actualización que se acordará entre propietario e inquilino. ¿Pensando en el inquilino, cuál sería el índice más razonable a la hora de negociar con un propietario?

-Nosotros tenemos la representación nacional de un gremio, que es el corredor inmobiliario, el cual representa a las partes porque ambas partes lo contratan. Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina, no de otra institución, porque es un tema álgido y por eso, no nos pusimos de acuerdo, consideramos que alguien ideó este ISL, que es inflación y salario. Para nuestro entender tendría que haber sido coeficiente valor salario sin inflación. Porque el trabajador no puede pagar ni más ni menos de lo que gana, y en ese aspecto, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina pensamos que el coeficiente valor salario es lo más llevadero para la familia argentina.

-¿Cuál es actualmente el aumento que se está viendo en los alquileres y lo próximo?

-El índice de septiembre va a ser 112,93%, es una bomba atómica. Para los propietarios, obviamente, los deja muy detrás de la inflación y generalmente están en pérdida. Del lado de los inquilinos, es un monto al que les cuesta llegar y ahí vemos este desajuste en la balanza.