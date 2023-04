Las contundentes palabras de Diego Santilli hacia el 'silencio' de Kicillof

“Lo que está esperando la gente es que deje de aturdirnos el silencio de Kicillof, que hable, que se haga cargo de la provincia que está gobernando. Porque inseguridad hubo pero lo que está pasando ahora es el abandono total y absoluto del Estado, es mirar para otro lado, es no hacerse cargo, es no ir a fondo”, planteó en diálogo con TN.

El diputado sostuvo que “la sociedad no aguanta más”. Y propuso: “Hay que tomar una decisión política: enfrentar al delincuente. Segundo, modificar las leyes. El Código Penal duerme el sueño de los justos en el Senado, aprobado por Diputados. Un delincuente de delito violento no entra por una puerta y sale por la misma, cumple la condena adentro”.

“La gente está cansada, está harta de que le afanen en cualquier lugar. De que le corten la calle cuando otros tienen que ir a laburar, esta harta porque no tiene un laburo formal y todo es informalidad. Está harta porque no llega a fin de mes, que va a comprar pollo con dos mil pesos y no le dan nada. Lo que la sociedad está esperando es respuesta no show”.

Por la tarde, el gobernador se reunió con las autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Berni y el ministro de Transporte de la provincia, Jorge D’Onofrio.

Finalmente Kicillof se reunió Roberto Fernández, titular de la UTA y suspendió un acto público con intendentes