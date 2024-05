La preocupación de la diputada Frade por las facultades especiales

Se aprobó la Ley Bases en diputados y Círculo Político, lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 y Ciudadano News dialogó con la diputada de la Coalición Cívica (CC), Mónica Frade, quien expresó:

“Sacaron la media sanción de Ley de Bases y pudimos, muy cortado, pero pudimos hacer, volver a traer el tema del impuesto al tabaco, que el oficialismo lo había quitado de la discusión. Afortunadamente, pudimos someter a votación y quedó con la media sanción para que todos puedan pagar los impuestos que tanto dicen que se necesitan”.

El cambio de opinión

Frade apoyó la versión original de la Ley de Bases, pero no lo hizo en este caso. Al respecto, explicó: “Acá se decidió que las votaciones iban a ser por capítulos. Entonces, en todos los capítulos había alguna norma que yo podía haber votado en particular y otras no, entonces ante la decisión de que en particular yo votara prácticamente todos los capítulos negativos o me abstuviera me pareció una incoherencia votar en positivo la ley en general”.

Las facultades especiales

”Desde la Coalición Cívica jamás hemos votado a ninguna delegación a ningún gobierno. No hay razón para hacer eso cuando el Congreso está funcionando normalmente”, consideró Frade.

“Esto es gravísimo, es un cheque en blanco que, creo, los diputados tendrán que explicar en algún momento porque cuando uno extiende estas delegaciones, deja al Poder Ejecutivo con prácticamente la suma del poder público”, añadió.

“Viví en la década del ’90 y esto es un menemismo remozado y que viene por más y son desenfrenado. Vienen por todo, votaron la posibilidad de disolver organismos públicos. Estuve recibiendo pedidos de gente de parques nacionales, organismos que están todos preocupados con la posibilidad de reestructuración, achiques, que se disuelvan”, remarcó.

