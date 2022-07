La oposición y el respaldo al campo: "Entendemos el mal humor"

Durante la mañana de este miércoles, los productores agropecuarios se manifestaron al costado de las rutas en la denominada “jornada federal de demanda”. Desde la oposición respaldaron el reclamo del campo.

En declaraciones en el programa Metaverso, Ricardo Buryaile, diputado nacional de Juntos por el Cambio y ministro de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, remarcó: “Sí, decimos que entendemos el mal humor, compartimos que el sector tiene una presión impositiva excesiva, que uno de los aspectos que más los afecta hoy es el desdoblamiento cambiario".

Además, "porque si uno tiene en cuenta que el dólar real, con el que se hacen las operaciones de compra en el sector agropecuario de insumos, está el dólar financiero, que son entre $270 y $300 y, que lo que vende el productor hoy se vende a $135 menos los derechos de exportación te queda un dólar de $90" entonces, "la presión impositiva que soporta el sector agropecuario es importante", reconoció.

Y a eso se le debe agregar "las restricciones en las ventas de maíz, de trigo, de carnes, es comprensible el mal humor del sector agropecuario”.

Al consultarle sobre la postura del Gobierno nacional, que se mostró en contra de esta manifestación, Buryaile dijo: "Los agropecuarios necesitan una menor presión impositiva", ya que "está demostrado que cuando le bajan los impuestos, hay una enorme producción. En el 2015, cuando nosotros asumimos el trigo tenía una retención del 23%, nosotros bajamos las retenciones al trigo a 0% y de 11 millones de toneladas que se habían cosechado producto de la siembra en la gestión del gobierno anterior, inmediatamente en la cosecha del año siguiente completa, eso trepó a 17 millones de toneladas".

Y amplió: "En maíz, bajó la producción de soja y subió la de maíz, que es mucho mejor para la rotación de cultivos, que genera mucho más volumen para el transporte, es más inversión por hectárea, de la misma manera aumentó sustancialmente la producción de maíz".

“Entonces, si me pregunta qué pasaría con el sector agropecuario o una menor presión impositiva, tendríamos mucha más producción, nosotros tenemos estancada la producción casi en 150 millones de toneladas hace casi 10 años, mientras que los uruguayos, paraguayos crecen casi triplicando su producción en algunos cultivos. Creo que este es el principal sentido que uno tiene que mirar y decir el sector más dinámico, el que más dólares genera es el que más restricciones tiene".

Por qué no se bajan las retenciones

Sobre por qué cree que no se bajan las retenciones, Buryaile expresó: "Porque el Gobierno dice y sostiene que le faltan recursos, Argentina tiene un déficit importante y este agravó el déficit fiscal, entonces, no se bajan esos impuestos porque el gobierno tiene una mirada cortoplacista que necesito esos recursos y los concentra, los recauda muy fácilmente y esos impuestos los paga directamente el productor agropecuario".

Por otro lado, "porque el gobierno tiene una mirada sesgada hacia el productor agropecuario, siempre está mirando como que hay un único campo, que es solamente los grandes productores, y la realidad es que Argentina, la enorme mayoría de los productores son medianos, pequeños productores y muy pocos son grandes productores".

Buryaile es productor agropecuario y manifestó que "normalmente evito en estos casos participar, no porque no comparta como ciudadano y productor, sino que no quiero politizar y que se le dé un tinte político a mi participación. Eso no quiere decir que no comparte los reclamos".

Las últimas medidas anunciadas por la ministra Silvina Batakis

Para el exministro de Agricultura, la actual titular del Ministerio de Economía, Silvina Batakis, " esbozó lineamientos muy generales, dijo que quiere ir hacia un equilibrio fiscal, que cumplirán compromisos y metas establecidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero al mismo tiempo lanza una suba de impuestos", es decir, "ese equilibrio fiscal lo va a conseguir con mayor presión impositiva, a través del revalúo de los bienes inmuebles, tanto urbanos como rurales".

Por lo tanto, "ahí vuelve a caer la presión impositiva sobre el sector rural y si a esto vemos que siguen con un proyecto de la famosa renta inesperada, que hoy ya no existe porque los precios han bajado a valores previos a la guerra, entonces, lo primero que uno dice es la ministra va a congelar el gasto público, pero no lo bajará ".

Para cerrar, Buryaile dijo, que "la enorme diferencia que hay entre la vicepresidenta y el presidente, y pareciera ser que el sector más alineado con la vicepresidenta no acompaña estas medidas y la Economía se maneja por expectativas", entonces, "el mercado está atento a lo que pueda pasar ante estas definiciones y tampoco ve que haya una decisión del gobierno de avanzar en una reducción importante del gasto público y alivio de presión impositiva".