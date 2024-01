Tal como están las cosas, parece que se avecina el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación, después de que el Gobierno aceptara hacer cambios en algunos de sus artículos a pedido de los bloques dialoguistas. El proyecto será duramente resistido por el kirchnerismo, que está en las antípodas de la concepción ideológica del presidente Javier Milei, y presentará un dictamen propio apoyado por otros sectores de la oposición.

Al respecto, en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, el diputado riojano de Unión por la Patria, Ricardo Herrera, expresó: “Estamos estudiando los artículos y nosotros tenemos una posición, que no es de ahora, ya que nuestra visión de la República Argentina respecto de las políticas públicas es contradictoria a todas luces con lo que se presenta en la Ley Ómnibus”.

Diputado nacional por La Rioja Ricardo Herrera, de Unión por la Patria.

“En octubre mucha gente votó una propuesta que no es justamente la de Milei, que resultó ganadora. Por eso a aquella propuesta no la podemos dejar sin representación en el Congreso de la Nación y por eso la estamos defendiendo. Consideramos que hay otro camino que no es el que ha sido enviado a través del DNU o la Ley Ómnibus”.

“Nosotros buscamos mayor inclusión, más desarrollo con la gente adentro, no afuera. Una serie de cosas que tienen que ver con la moratoria previsional, con los jubilados, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con los aportes a la cultura y a la educación. Todo eso moviliza a la economía y es otro camino de salida, puntos de vista diferentes. Eso es lo que vamos a defender más allá de que consigan otras minorías para rechazar nuestro dictamen”.

También aseguró que todos los legisladores de Unión por la Patria votarán en contra del dictamen que pudiera salir de comisiones redactadas por el oficialismo y sus aliados.

En cuanto a la reunión de la noche de este jueves del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y referentes de la oposición conciliadora para acordar una serie de artículos que cambia de alguna manera el espíritu de la ley, Herrera dijo: “No hemos tenido la posibilidad (de conocer esos cambios) y nos estamos enterando por los medios. No hay nada concreto si se ha mandado un nuevo borrador del proyecto a nuestro bloque para analizarlo y tomar una decisión. Nosotros seguimos trabajando con situaciones que nos parecen altamente riesgosas para la salud democrática del país. Veremos en el transcurso de estos días qué es lo que han cambiado, qué se ha ofrecido, siempre respetando la posición que tiene nuestro espacio”.

Sobre las cuentas que hace el oficialismo del número de apoyos que harían que la ley se sancione en Diputados, y la posibilidad de que Unión por la Patria sume más votos de sus aliados –como la izquierda trotskista– para dar vuelta el resultado, Herrera indicó: “Hemos salido en busca de los 22 o 23 votos que nos faltan para poder decirle que no a la ley en el recinto, pero todavía no hemos llegado a ese número. Pero eso es saludable y es el juego de la democracia, a veces se gana y a veces se pierde en el Congreso. Lo que nosotros no podemos renunciar es a nuestras banderas o a nuestra mirada sobre lo que queremos para el país. Eso no significa que no respetemos la visión del otro”.

“Lo que nosotros vamos a hacer es lograr la mayoría para poder rechazarlo, y hay muchos legisladores que han manifestado su total desacuerdo con el DNU porque lo consideran inconstitucional. Son todas situaciones que dan dentro de las negociaciones y los consensos que se dan en el Congreso”, consideró finalmente Herrera sobre el tema.