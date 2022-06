La nueva polémica de Javier Milei: ¿se puede debatir la venta de niños?

El diputado nacional de la Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de afirmar que el comercio de niños "de acá a 200 años se podría debatir".

El funcionario habló en la noche del martes en LN+ principalmente de la crisis económica que atraviesa la Argentina y sostuvo, entre otros puntos, que "estamos peor que en el 2001". Lo cierto es que volvieron a consultarle sobre sus dichos en una emisora radial, en torno al comercio de menores.

Estas declaraciones llegan luego de haber causado indignación con su planteo de la venta de órganos, al indicar que "es un mercado más". La idea la tomó del norteamericano Murray Rothbard, conocido como el creador del "anarcocapitalismo" y a cuya corriente filosófica de pensamiento Milei dijo que adhiere.

Entre otras cosas, Rothbard propone que cada persona pueda vender sus órganos si así lo desea, pero también avala el comercio de niños. Frente a esto, le preguntaron al referente de Libertad Avanza qué opinaba al respecto y él advirtió que "no es una discusión para debatir hoy en la Argentina", aunque dijo que hay que dar lugar a "los usos y las costumbres" de cada sociedad.

Antes de que pudiera seguir, fue nuevamente interpelado: "Pero, ¿la respuesta no es no?", le consultaron, a lo que respondió: "La respuesta depende de en qué términos estés pensando” y detalló que "quizás de acá a 200 años se podría debatir”.

No obstante, reveló que "si tuviera un hijo, no lo vendería", agregando que esta “está alejada esta discusión de la realidad de los argentinos. Nestros problemas son la inflación, que no crecemos y el desempleo”.