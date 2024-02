Los argentinos, entre la disconformidad y la esperanza con la gestión Milei

A 56 días de Javier Milei como presidente de la Nación, el último informe de DC Consultores reveló que la gente apoya la gestión del líder de La Libertad Avanza (LLA), pero ve "un punto de retroceso" en el tratamiento del proyecto de la Ley Ómnibus.

La encuesta nacional abarcó a 2.150 casos y fue realizada entre el 30 y el 31 de enero. El estudio arrojó que el 56,7% de los consultados cree que con Javier Milei “hay un mejor futuro”.

Sin embargo, el 39,9% de los encuestados cree que el tratamiento de la Ley Ómnibus "es un punto de retroceso". Frente al 32,3% que consideró "es un inicio, pero le faltan cosas”. A esto, se le suma el 27,8% que señaló que el plan de desregulación de la economía "es el punto de partida” para cambiar el rumbo del país.

En este escenario, el encuestador Aníbal Urios y titular de DC Consultores fue entrevistado por el programa Metaverso, de Ciudadano.News, y destacó: "Queríamos ver si se mantenía un poco la expectativa de la gente. Por eso, la primera pregunta fue si con Javier Milei había un futuro mejor para la Argentina y el resultado nos llamó la atención porque es prácticamente calcado al del balotaje, es 56% a 43%".

"La gente todavía está expectante con una idea de lo que votó, que es cambiar ciertas cosas que no le gustaba. Es decir, tiene en claro lo que no quiere, después verá cuál urgente de los temas planteados es lo principal".

-¿La gente tiene idea de qué es la Ley Ómnibus?

-No, no tiene idea en profundidad, tiene una idea de que hay cosas que en Argentina, que había que cambiar, estructurales, de larga data y sabe que eso llevará tiempo. Me parece que este Gobierno es un puntapie inicial para los que tendrán. Es decir, está marcando una línea de trabajo, las famosas políticas a largo plazo, que el que venga las continúe y no volvamos a cambios profundos.

-¿Todavía está latente el hartazgo del modelo que se terminó?

-Claro, por supuesto, Milei es el producto del hartazgo. Mientras el Gobierno nacional dé el mensaje claro, de que lo que dijo en campaña, se va a ir llevando lentamente. Pero a paso firme la gente va a seguir confiando en esta nueva idea y Milei se va a ir moldando también un poco a las necesidades del ciudadano. Fue modificando, negociando algunas cosas de la ley, lo que no está dialogando o no quiere correrse es lo que la gente no quiere más. Ahora, cuando empiece a negociar y empiece a jugar el juego de la vieja política, ahí se le caerá la imagen y la confianza.

-La convocatoria de Daniel Scioli pega un poco en el electorado de Milei...

-Sí, la gente no está demandando, pero sí mirando. Habrá que ver a Scioli. No obstante, si empiezan esa rencilla y vicios de la vieja política que ahí dará un paso atrás. Me refiero a que aparezcan cosas de corrupción, mal manejo de fondos porque es lo que la gente no perdona más.

-Eso sería la vieja política, ¿qué sería la nueva política?

-El resultado, la contundente de Nayib Bukele me llamó la atención. Bukele para El Salvador es la nueva política, y para la Argentina, por ejemplo, el teatro que hicieron, en el Congreso, la mayoría de los políticos es la vieja política. Eso a la gente le molesta muchísimo, lo he visto en las reacciones de la gente, hablar a la tribuna, y buscar siempre el interés personal por sobre el colectivo. Todo esto la gente ya no quiere más. Porque quiere que los políticos laburen por el país.

-Bukele fue reelecto con el 85% de los votos, impresionante, ¿Javier Milei puede ir en ese camino?

-El camino lo está marcando la sociedad y está usando un GPS. El tema es que los políticos no lo están viendo, no la ve nadie. Tienen que empezar a mirar de esa manera. Porque Gobierno que empieza siempre tiene un poquito de paciencia, pero el punto es cuánta paciencia tendrá la gente y cuánto tiempo durará. El primer tema es la inflación y lo bueno es que la gente sabe que no se resolverá de un día para el otro. Cuando dé el primer paso, si se acomoda la inflación, tiene que seguir ir por el siguiente que es la inseguridad y así sucesivamente.