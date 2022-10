La recientemente designada ministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos, hizo en sus primeras aclaraciones relacionadas con los objetivos que tendrá por delante.

La funcionaria aseguró que “buscará siempre un puente de unidad para todas y todos los trabajadores" y aseguró que su "prioridad" será "fortalecer el salario y el ingreso" de la población.

La dirigente peronista, destacó además que el presidente Alberto Fernández, le encargó "cuidar el trabajo y el salario de los argentinos y argentinas".

"Voy a ser siempre un puente de unidad para todas y todos los trabajadores. Eso se hará con mucho diálogo y mucha comprensión de todas las partes", dijo Olmos en diálogo con radio El Destape.

"Vamos a trabajar para fortalecer el salario y el ingreso de todas y todos los argentinos. Ese es el compromiso que enfrenta nuestro Gobierno que tuvo que enfrentar situaciones gravísimas como la herencia enorme y nefasta del macrismo, la pandemia y ahora la guerra", marcó la mujer que reemplazará a Claudio Moroni, quien dejó sus funciones en medio de cuestionamientos del propio kirchnerismo e importantes sindicatos.

Kelly Olmos destacó que "la mejor manera de trabajar para el ingreso de todos los argentinos y argentinas es combatir la inflación y ese debe ser un compromiso de toda la sociedad".

Para la flamante funcionaria, "el peronismo es un compromiso de vida" y le exige "asumir la responsabilidad de la mejor manera posible".

En cuanto al pedido de la CGT, sobre una posible suma fija de aumento para todos los trabajadores, la funcionaria fue cautelosa y en diálogo mediático adelantó que no va a "adelantar absolutamente nada porque no sería responsable" de su parte siendo que aún no asumió. "Primero voy a llegar al Ministerio", aclaró.

Olmos si agregó que el “Gobierno tiene un objetivo muy firme que es recuperar el salario de todos los trabajadores y trabajadoras".

"Tenemos un problema muy grande que es que una gran proporción de nuestra sociedad está en la informalidad, no accede a un trabajo con derechos como nosotros aspiramos para todos los argentinos", analizó.

"Ese sector tiene que recibir permanentemente el abrazo solidario que se exige desde el Gobierno y nosotros vamos a trabajar para mantener y fortalecer los ingresos de los trabajadores formales y por hacer que más y más trabajadores informales, puedan acceder a los derechos que su dignidad merece", finalizó.