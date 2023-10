Juntos por el Cambio: el alivio que encontró con Larreta y el cierre en Mendoza

Con la incorporación de Horacio Rodríguez Larreta como eventual jefe de Gabinete de un gobierno de Patricia Bullrich, el frente opositor pudo apaciguar la interna feroz que se camino a las PASO. En el programa Metaverso, de Ciudadano.News, la diputada provincial electa y concejala de la Ciudad de Mendoza del PRO, Sol Salinas, reafirmó el "espíritu de unidad" de cara a los comicios del domingo.

“Pasadas las PASO, tanto Patricia como Horacio venían reafirmando en plena campaña que íbamos a estar todos juntos porque somos un solo equipo. Tenemos una herramienta electoral que fueron las PASO, competimos, y los votantes de JxC eligieron una candidata que fue Patricia”, expresó.

Desde Unión por la Patria todavía no han declarado quién será oficialmente su ministro de Economía. Sergio Massa ha manifestado que no desea hacerlo porque no quiere especular y regalar nombres al azar antes de las elecciones. En este marco, la representante de Bullrich en Mendoza manifestó que "en JxC hay confianza y experiencia, pero por sobre todo, acá no escondemos nada ni escondemos a nadie". "Porque hay otros candidatos que no le dicen a los argentinos o al menos no le pueden decir a los argentinos quién es su ministro de Economía", apuntó contra el candidato presidencial del oficialismo.

Teniendo en cuenta lo anterior, Salinas enfatizó que “Massa no puede nombrar a nadie porque es un títere de Cristina Kirchner como lo fue Alberto Fernández”. “Sergio Masa es la continuidad de Alberto Fernández desde la forma. Hoy es el líder de la cartera del ministerio económico y la Argentina se está cayendo a pedazo. Por eso, no puede mirar a los argentinos y decirles cuál su el equipo. Primero porque no lo tiene, porque él no tiene un equipo y segundo porque el equipo es el mismo equipo de Alberto Fernández”, criticó.

Mendoza: el cierre de la campaña cuyana de Juntos por el Cambio

Al mediodía de este martes, Bullrich estará en San Luis, donde encabezará un acto junto al gobernador electo, Claudio Poggi. Luego, se trasladará a San Juan para hacer el mismo acto con el gobernador electo, Marcelo Orrego.

Más tarde, tanto Poggi como Orrego se movilizarán junto a la candidata presidencial a la provincia de Mendoza. Esta última localidad cerrará la campaña presidencial en la región cuyana. El acto se llevará adelante en el Parque O´Higgins, a partir de las 19. “No es casual haber elegido el Parque O´Higgins porque tiene mística y fuerza, la cual nos dio en el 2019 con las marchas del ´Sí se puede´", cerró Salinas.