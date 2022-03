Julio Cobos: "El país no está atravesando un buen momento"

Luego del visto bueno en Diputados, esta semana el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) arranca su tratamiento en el Senado. Al respecto, el exsenador y actual diputado nacional Julio Cobos consideró que "no hay un clima adecuado" para ratificar lo aprobado en la Cámara baja.

En diálogo con Metaverso, por Ciudadano News, el exvicepresidente reconoció: “No hay un clima adecuado para tratar de llegar a un acuerdo, que sería ratificar lo de Diputados para transformarse en ley”.

"Los votos mayoritarios se los dio Juntos por el Cambio y hemos trabajado en conjunto. Si bien a los diputados nos tocó la redacción, el marco conceptual está avalado por la mesa directiva de Juntos por el Cambio”, sostuvo Cobos.

Con este panorama, el legislador explicó que “la cuota que viene ahora es impagable. Si no se paga es entrar en default, y el default con el FMI es complicadísimo; porque el acuerdo con el Fondo tiene que ver para dar un período de gracia y facilidades, para que en ese tiempo Argentina baje el riesgo país, gane la confianza en los mercados y vuelva al sistema de endeudamiento del mercado privado, la emisión de bonos, como se venía realizando antes de recurrir al FMI”.

“Ahora, si uno cae en default con el FMI, el Fondo no negocia en default. Entonces, no hay manera de que hoy en Argentina se pueda dar el lujo de no pagar porque, además, se caen los créditos vinculados a obras o programas como los del BID por ejemplo. En ese sentido estaríamos más que complicados, no hay alternativas y fondos para pagarlo”, advirtió.

La interna peronista

Cobos también hizo referencia a la tensa relación que existe entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Un presidente que no asumió con toda la autoridad, que no ha sabido ejercer el poder como corresponde en un sistema muy presidencialista y hoy él va por un lado y la vicepresidenta está yendo por un camino divergente", indicó al respecto.

Y agregó: "Lo vemos con mucha preocupación, porque le restan dos años para ejercer su función al presidente y el país no está atravesando un buen momento. Tiene que tener el poder el presidente para imponer sus planes, programas, administración”.