Juan Venturino: "Los políticos viven en una realidad paralela"

Todo indica que para las elecciones presidenciales del 2023 Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo serán dupla en la Unidad de Juntos por el Cambio (JxC), por lo que irán a una interna dentro del partido y en las que hay declaraciones cruzadas.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Juan Venturino, abogado y analista político, habló sobre el cruce entre Elisa Carrió y Bullrich: “Es difícil saber en qué estaba pensando Carrió, si efectivamente estaba pensando en algo de su visceralidad. De alguna manera, su capital político ha sido siempre decir lo que se le pasaba por la cabeza, en algún momento hasta se la llamó la denunciadora serial".

Y amplió: "También es la misma persona que logró unir diversas voluntades para enfrentar a lo que para ese entonces parecía imposible que era ganarle a un equipo muy gastado".

Al consultarle las palabras en un chat de Gerardo Morales donde a Elisa Carrió le dijo 'sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio': "De alguna manera ella siente que es la principal luchadora por esta coalición, en teoría que vino a salvar la república, ese eslogan de poder adueñarse las repúblicas, que habla de la cosa pública y de alguna manera de la forma en que han venido los gobiernos desde tiempo inmemorables hasta esta fecha, tiene que ver también con una idea política", reconoció.

Y amplió: "Es una visión política partidaria, por lo menos grandilocuente, porque ningún personaje, ni contemporáneo, ni de la antigüedad, se le debe la cosa pública o garante de la cosa pública, la república a ninguno de estos personajes".

Ante la consulta de los dichos de Carrió, dijo que tenía el apoyo de Mauricio Macri para poder decir todo esto, por lo que Venturino expresó: "Ahí entra la discusión de qué rol está jugando el expresidente dentro de esta batalla, cuál es el rol que jugará Horacio Rodríguez Larreta, si hay una Patricia Bullrich, si efectivamente aparece o no un personaje como Javier Milei jugando con ellos".

Al consultarle sobre el papel que juega Mauricio Macri, dijo: “Creo que juega con ella, por Elisa Carrió, por lo menos y en el caso de que tuviera que inclinar la balanza, hasta ahora, de alguna manera le puso un voto a Elisa Carrió con sus declaraciones incendiarias y con esta idea supuesta de depuración, sobre todo hizo una mención especial, dijo no puede ser que Juntos por el Cambio se lleve tan bien con Sergio Massa, esta idea de pensar una gran coalición en la que el ministro de Economía se pone, se sienta en el sillón de Rivadavia, por lo menos juega a sentarse o se pone el traje, precisamente con JxC, con una cosa muy rara".

Sobre que no es lo mismo jugar con ellos que para ellos, en un partido que puede ser el gobernante el año que viene, ante eso Venturino dijo: "Todos pueden gobernar el año que viene, el tema es saber si van a lograr superar ese piso, si van a fijar mayoría, porque por ahora nadie la tiene, en esta instancia cambia de alguna manera todos los días, hoy el mayor capital que se tiene político, por votos, por persona única lo sigue teniendo Cristina Kirchner, que por supuesto no le alcanza para nada, si ella no encuentra grandes consensos, si habrá esto que llaman ellos un peronismo, y estas ideas que son nuevos nombres para cosas que ya existen, básicamente son siempre los mismos que se van cambiando la camiseta", reflexionó.

“Hay una Patricia Bullrich con muchas ganas de jugar, tenemos un Milei seducido por Macri que diría, me encantaría que trabajara conmigo, un Rodríguez Larreta que se le nota de lejos sus ansias de vestirse y probarse en el 2023, todos ellos olvidándose de que estamos dentro de un gran barco que se está hundiendo, que es la Argentina".

Y completó: "Ante la posibilidad de que todas vayan a una interna a gran pregunta sería, ¿van a quedarse con el premio consuelo?, que claramente Rodríguez Larreta no quiere quedarse solo con la Ciudad de Buenos Aires, más allá que mueve un presupuesto interesante y ha jugado muy fuerte sobre todo en pandemia, ha demostrado que él podía decidir por él mismo, diversas cuestiones ejercitando su músculo político".

Al consultarle quién gana ante estas diferencias, Venturino expresó: "Lamentablemente, gana una casta política que hace su juego y dice que viene a gobernar la Argentina, pero ellos viven en otra realidad paralela, porque la realidad dice otra cosa. Son microclima de la realidad, solo de ellos, donde no tienen problemas para llegar a fin de mes, no tienen que pagar transporte, no tienen problemas de vivienda, entonces, esto es un problema, es una clase dirigente que no se sabe ubicar en el lugar que le corresponde y que no está poniéndose a la altura de las circunstancias".

Completó: “Otro gran deudor de las dirigencias políticas es cómo se financian los partidos políticos. Entonces, de esta forma, lo único que tenemos asegurado para el futuro es un futuro tan corrupto como el presente que estamos viviendo".