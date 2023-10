Insaurralde suma nuevas denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, evasión y contrabando

El escándalo del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se instaló en el fuero penal federal. Hasta allí llegan más pruebas y pedidos de quienes se han transformado querellantes en una causa de mucho peso en el camino electoral de Unión por la Patria.

La filtración de fotos llevaron al funcionario a renunciar a su cargo como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y bajar su candidatura como candidato a concejal por Lomas de Zamora.

Entre quienes se transformaron en querellantes están legisladores nacionales, como el diputado Lisandro Nieri, quien habló con Ciudadano.News y explicó: "Sí, efectivamente presentamos una demanda por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, evasión fiscal y contrabando atento a los videos a todo esto que surgió el fin de semana, ya que no se condice unas vacaciones de estas características, de un alquiler de un yate, de los montos que se observaban, todo lo que vimos compras millonarias en la cartera, alguna Laja y un reloj que llegan casi a los 20 millones de pesos, entonces no se condice con las declaraciones juradas".

Nieri manifestó que ante este panorama "hay un posible delito de lavado de dinero que de hecho ya hay un juez que lo imputó. Nuestra denuncia entró en Comodoro Py, pero a un Juzgado Federal de Lomas de Zamora ya fue imputado por lavado de activos financieros y también evasión fiscal, porque si lo hubiese comprado su novia, como en un momento se dijo, ella es monotributista clase A, entonces tiene un ingreso de 115.000 pesos por mes tendría que trabajar años y años para poder y no gastar nada consumiendo en su por su nivel de vida".

Y por último contrabando, o sea, "si ingresaron esos bienes al país, probablemente deberían declararse y pagar las tasas correspondientes. Si lo ingreso ella lo tendría que haber hecho, y si ingresó, Insaurralde, como funcionario público, no puede obviar esta situación, así que sí, hicimos más allá de lo obsceno en un país y sobre todo en una provincia de Buenos Aires con los niveles de pobreza, creo que 47% de la pobreza, casi siete de cada 10 chicos pobres".

Para el legislador nacional debe respetarse la investigación judicial. Y él cree que no solo Insaurralde está comprometido, sino que hay "responsabilidades del kirchnerismo".

"Yo no, no voy a opinar lo que creo que puede pasar, yo basándonos en los hechos públicos de estos videos, fue que hicimos la denuncia correspondiente, ahora la Justicia deberá investigar y seamos respetuosos de eso, si exigimos que rápidamente se llegue a buen puerto, además tampoco es el señor Isaurralde no acá estamos hablando de del kirchnerismo".

Y siguió: "Recordemos que es él a quien Cristina Kirchner y Máximo Kirchner de alguna forma, exigen al gobierno de Axel Kicillof presentar como interventor casi después de los malos resultados electorales, entonces es el frente de todos es un jugador importante del Frente de Todos entonces no, porque lo hicieron renunciar además tengo entendido que en este momento él es el intendente de Lomas de Zamora no porque renuncie a la Jefatura de Gabinete y bajen los carteles esto se termina no, de vuelta el presidente Cristina el kirchnerismo en general el candidato Massa deben dar explicaciones no pueden encubrir, ya que ellos también como funcionarios públicos tienen obligaciones", concluyó.

