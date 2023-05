Hebe Casado: “Lo peor para los mendocinos sería que gane el populismo o una lista de rejuntados”

La exlegisladora provincial y médica inmunóloga Hebe Casado es la compañera de fórmula de Alfredo Cornejo para disputar las PASO provinciales en el espacio Cambia Mendoza, y en un mano a mano con Ciudadano.News contó cuáles son sus objetivos si el electorado acompaña. Además, no tuvo pelos en la lengua a la hora de cuestionar a la oposición.

Con respecto a si la sorprendió la designación como precandidata, Casado dijo que “se venía hablando, pero no estaba entre las probabilidades más probables. Se venía barajando la opción entre las autoridades nacionales del PRO y Alfredo Cornejo, pero había muchas cosas que impedían que llegara a ese lugar. Entonces fue una sorpresa cuando se decidió finalmente que fuera yo”.

“No soy del radicalismo, que es la fuerza política predominante en el frente Cambia Mendoza, y siempre los vicegobernadores han sido del mismo partido”, dijo al explicar su “sorpresa”.

“Por otro lado, había un tema con el PRO en cuanto a las autoridades que estaban a cargo del espacio en Mendoza, cuando paso lo de la intervención. Eso también, abrió una puerta para que pudiera ser precandidata. Estaba totalmente vedada por las autoridades anteriores del PRO”, agregó.

“Porque (Omar) De Marchi, habitualmente, no deja crecer a los enanos. Tiene una forma de conducción muy personalista, y nunca deja que nadie le haga sombra y creo que él sentía que yo podía llegar a hacerlo. Siempre me aisló de toda la parte dirigencial del PRO”, aseguró sin titubear.

“Él en toda su vida política siempre ha priorizado sus intereses personales sobre el resto. Lo hizo cuando estaba en el Partido Demócrata y ahora en el PRO. No le importa llevarse puestos a partidos políticos con tal de lograr sus fines personales”, opinó refiriéndose al diputado nacional y referente del nuevo espacio La Unión Mendocina.

Cuando hablamos de la designación, mencionó a las autoridades nacionales del PRO, ¿es equivocado pensar que la eligió más Patricia Bullrich que Cornejo?

Creo que fue una decisión compartida. De todos modos, necesitaba el consenso de todas las autoridades del PRO nacional, no solamente de Patricia. Me ayudaron mucho en esta designación Bullrich, Horacio (Rodríguez Larreta), María Eugenia (Vidal) y Mauricio Macri.

Si resulta electa vicegobernadora, ¿cuáles son los temas de la provincia en que le gustaría trabajar?

Es todo un desafío ser vicegobernadora y más de Cornejo. Él es una máquina de hacer, de trabajar y de impulsar cambios. Cuando estuve en la Legislatura trabajé muy bien con él.

“El desafío más grande que tengo es, por un lado, representar más al Sur mendocino. Los sureños siempre nos sentimos discriminados por el Norte, siempre nos tratan de separatistas y de otras cosas…”, comenta con una sonrisa.

“Hoy en día San Rafael está estancado. La gestión de los hermanos Félix (Omar y Emir) que han ido alternando el uno con el otro, han generado en 20 años que el departamento se estanque”, aseguró.

En otro tramo de la entrevista y en cuanto a si cree que debería respetarse la decisión de Malargüe de que vuelva la actividad minera, Casado opinó que “los consensos sociales deben respetarse, y así como se debe respetar que San Carlos no quiere esa actividad, hay que respetar el consenso social que existe en Malargüe. Más ahí, que siempre su historia ha estado basada en la minería, hasta que salió la ley 7.722 y ahí quedó truncado su desarrollo económico referido a la actividad minera. Entonces, en Malargüe se debe respetar la autonomía de ese departamento y el consenso social que hay a favor de la minería”.

También se le preguntó si se arrepiente de haberle deseado una vez a Cristina Kirchner que contrajera COVID-19, y al respecto comentó: “Habitualmente no me arrepiento de nada y en el momento en que escribí ese tuit, ellos estaban en ventaja con respecto al resto de los ciudadanos. En aquel momento la mayoría de los argentinos no habían podido tener acceso a las vacunas, entre ellos mis padres, que forman parte del grupo de riesgo por ser mayores de edad. Sin embargo, se había montado un vacunatorio VIP para toda la dirigencia, los amigos y familiares de Cristina, de Alberto (Fernández, el Presidente), de (Sergio) Massa. Se habían vacunado hasta jóvenes de 20 años”.

“Eso me enojo bastante, y el hecho de que mis padres no tuviesen la vacuna y esa señora sí, me llevo a decir ‘que se contagie, si total está vacunada’”, agregó.

¿Le reconoce alguna virtud a la gestión de Alberto Fernández?

Creo que lo bueno es que los argentinos se han dado cuenta de que el populismo no sirve. Que el clientelismo no sirve. Y que todos esos métodos que ellos tienen lo único que traen es atraso.

Como profesional de la salud, ¿qué piensa de la ley IVE, que permite la interrupción voluntaria del embarazo?

En lo particular soy provida, pero es una ley que ha salido y hay que cumplirla como todas. Creo que no se debe legislar sobre la moral de la gente. Tienen que estar las herramientas, deben existir. “Lo que sí me interesaría mucho más que una ley de IVE es que se pudiera prevenir, no llegar al aborto. Que se capacitase…”, opinó.

Pero esa capacitación ya es parte de la ley...

Sí, pero a los fines, muchas leyes son muy bonitas en los papeles, pero cuando vamos a la ejecución son difíciles de implementar. Hubiese preferido que no hubiésemos tenido que llegar a una ley de IVE, porque no hacía falta.

Ideológicamente, se define como liberal, ¿cuál es la diferencia entre liberal y libertaria?

Los liberales tenemos una forma de vivir en la que se respetan las libertades individuales de cada persona. En ese respeto irrestricto de las libertades de cada uno, el Estado puede estar presente o no, de diferentes formas, actuando lo menos posible sobre eso.

“El libertario es más anárquico, cree que cada uno se puede manejar como quiera, y en una sociedad uno no lo puede permitir, porque tiene que haber un conjunto de reglas que deben cumplirse”, continuó Casado.

¿Qué es lo mejor, en términos políticos, que le puede pasar a Mendoza en 2023?

Que gane la fórmula Cornejo- Casado.

En la misma sintonía, ¿qué es lo peor que puede pasar?

Que gane el populismo. Eso le haría mucho daño a la provincia. Léase las listas kirchneristas y las listas de rejunte, porque en ese caso lo único que les interesa es la actividad personal.

¿Incluye ahí la lista de Unión Mendocina?

“También. Les pido a los mendocinos que nos acompañen en esta fórmula, que lo único que quiere es hacer cosas buenas para los mendocinos. Intentar agrandar el orden que ya trajo Cornejo con su primer mandato y que Rodolfo Suarez continuó”, finalizó Casado.