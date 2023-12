Funcionario de EEUU apoyó medidas de ajuste de Milei pero pidió "asistencia"

En la tarde del lunes ocurrió una reunión entre el Gobierno argentino y el Gobierno de los EEUU. El enviado de la Casa Blanca fue Jay Shambaugh, quien está encargado del área de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos. Se pudo conocer que el representante de EEUU respaldó las medidas económicas anunciadas por Luis Caputo, aunque, recalcó que durante lo que dure el "ajuste" es importante asistir a los sectores más vulnerables.

El encuentro diplomático tuvo la presencia de Shambaugh por Estados Unidos; Nicolás Posse, jefe de Gabinete; Luis Caputo, ministro de economía; Guillermo Francos, ministro del interior; Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Según el comunicado difundido por la Embajada de EEUU en Argentina y del Tesoro norteamericano, el subsecretario se interiorizó sobre la visión de la administración Milei para la economía argentina.

Al mismo tiempo, el documento informó que "el funcionario norteamericano remarcó el compromiso y destacó las medidas adoptadas por el Gobierno para restablecer la estabilidad económica”. Además, agregó que “conversó con sus homólogos sobre la importancia de centrarse en mantener el apoyo a los argentinos más vulnerables durante el difícil proceso de ajuste”.

Debido a que el subsecretario Shambaugh tiene influencia dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI), por ser el representante político de Joe Biden, su visita a nuestro país generó una cierta expectativa sobre la posibilidad de conseguir avances para readecuar el programa con el Fondo. Porque Argentina necesita lograr una dispensa por los incumplimientos de pagos, que le permitiría destrabar los desembolsos pendientes para 2024.

Pagos pendientes

Hasta el momento, el Gobierno nacional tiene pendiente desde noviembre un desembolso de US$ 3.300 millones. A esto, se le suma que en los próximos dos meses vencen US$ 4.500 millones. En tanto que a principios de enero, la Argentina deberá pagar US$ 1.600 millones a los bonistas.

Teniendo en cuenta el próximo vencimiento del jueves 21 de diciembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, obtuvo un préstamo "puente" de US$ 960 millones por parte de la CAF para cancelar el pago por ese monto con el FMI. Este financiamiento representó un primer respaldo monetario a la gestión de Javier Milei y a la política económica implementada.