“Es imprescindible implementar un mecanismo que estabilice el precio de los alimentos”

Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos, fue entrevistado por el programa Metaverso de Ciudadano.News, sobre la realidad nacional, la situación económica y, sobre todo, el impacto en las familias argentinas de una inflación que no da tregua.

“No son horas fáciles para los argentinos, hay mucha gente que la pasa mal, mucha gente que realmente no está llegando a fin de mes más allá de que tenga trabajo o no, con un plan o sin un plan. Más allá de los debates políticos y de los cierres de candidaturas en los próximos días, lo que está claro es que hay que generar un mecanismo para estabilizar el precio de los alimentos. Ese es el núcleo del problema y hay que poner todos los esfuerzos ahí”, resumió Arroyo, quien fue ministro de Desarrollo Social del actual Gobierno nacional.

Sobre la decisión del presidente de no competir por su reelección, el dirigente cercano a Sergio Massa opinó: “Me parece correcto lo que hizo Alberto Fernández, está claro que no tenía posibilidades de ser electo, tenía posibilidades legales, pero es evidente que no tenía condiciones políticas ni acompañamiento de la sociedad. Esto ayuda, creo que el mejor sistema es ir a unas PASO, el Frente de Todos debe ir con distintos candidatos y candidatas”.

Sobre cómo parar la inflación, Arroyo detalló: “Hay que discutir un plan antiinflacionario, que es una cuestión que toma lo fiscal, lo monetario, el tema de la intermediación porque el tambero está sacando el litro de leche a 80, 90 pesos y termina a 300 en la góndola, hay que crear un sistema de crédito no bancario, desendeudar a los productores y las familias, y lograr que un conjunto de alimentos tengan una regulación distinta. Todo eso hay que debatirlo, discutirlo, ojalá ese sea el debate de la campaña electoral, que es un debate serio sobre cómo lo hacemos y de qué manera”.

Sobre la pelea electoral que se viene, el experimentado dirigente afirmó: “Voy a poner mi granito de arena para que la campaña no sea un griterío, sino un debate serio, mientras tanto sí creo que debemos lograr que un conjunto de alimentos por lo menos puedan estabilizar su precio hasta el mes de junio al menos”.

“Argentina requiere un cambio profundo, se va a poder hacer con crecimiento económico porque en los próximos años, gobierne quien gobierne, la economía va a crecer, porque tenemos litio, alimentos, economía del conocimiento”, cerró Arroyo.