El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anuló este martes, por decreto, el voto electrónico para las elecciones de octubre, luego de la decisión de la jueza federal con competencia electoral en el distrito, María Servini. El escrito lleva la firma del saliente jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Por este motivo, solo se podrá emitir el sufragio a través de la boleta de papel.

Los cambios se dieron luego de los inconvenientes registrados el domingo 13 de agosto, en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En el decreto se remarcó que el sistema de votación será definido "por la jueza federal con competencia electoral". No obstante, el escrito indica que "se mantendrá el esquema de boletas separadas para las autoridades locales".

El documento adhirió a la jurisdicción de CABA al régimen de simultaneidad que marca la Ley Nacional 15.262, por lo que impacta en forma directa en las elecciones nacionales generales, y también en una posible segunda vuelta por balotaje.

Luego de las polémicas generadas por las demoras en el voto electrónico, y las críticas de la jueza Servini, el Gobierno porteño tendrá elecciones simultáneas pero no concurrentes. Al no ser concurrentes, esto significa que los comicios se regirán por el Código Nacional Electoral, y no será obligatorio el uso de la Boleta Única de Papel, como establece la ley porteña.

Si bien ya se sabe que habrá dos boletas de papel separadas (una para presidente y otra para jefe de gobierno), falta todavía definir si los votos caerán en dos urnas separadas, o en una sola.

El domingo de las PASO, la jornada comenzó con una presentación de la jueza Servini advirtiendo problemas que desde el sábado a la noche se habían presentado en los colegios: falta de urnas electrónicas, otras con problemas de uso y algunas que no tenían sus kits.

La magistrada había publicado un escrito en el que decía que “resulta preocupante el grado de improvisación con el que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación".

Cerca del cierre de votación, Servini dispuso que en siete colegios de la ciudad el horario de votación se extendiera hasta las 19.30.