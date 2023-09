Javier Milei, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, confirmó que, en caso de ser elegido para ser la máxima autoridad del país, ya tiene definido quién será el presidente del Banco Central. Se trata del economista Emilio Ocampo, quien tendrá la misión de cerrar ese organismo.

"Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar", expresó Milei en una entrevista radial. Luego, contó que el elegido es quien prepara su plan de dolarización.

Ocampo trabaja como investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de Estados Unidos, además de ser profesor de Finanzas e Historia en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA).

Luego, el candidato aseguró que si gana tendrá que "desarmar las Leliqs y desarmar la base (monetaria), que te puede demandar tres meses y lo que tiene que ver con la base (monetaria) demanda más tiempo, porque tiene que ver con las transacciones que vos haces".

Respecto al CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), expresó que bajo su gobierno el encargado de dirigirlo será el médico veterinario Daniel Salamone, quien se especializa en clonación. En ese sentido, aseguró que el organismo será una "oficina de ciencia para limpiar lo que ensuciaron los que escriben estupideces".