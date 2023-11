El "voto crítico" y el apoyo a medias de parte del FIT para Sergio Massa

Se sumó un nuevo aliado político para Sergio Massa y es la Izquierda Socialista que forma parte del Frente de Izquierda Unidad (FIT). Este partido pidió votar en contra de Javier Milei, pero el apoyo será con un "voto crítico" al ministro de Economía. Debido a que entienden que el próximo gobierno de Unión por la Patria será ajustador con el salario de los argentinos, y ante esto, tomarán una postura crítica en caso de ganar las elecciones del domingo 19 de noviembre.

En diálogo con Metaverso, de Ciudadano.News, el diputado nacional electo por el FIT, Juan Carlos Giordano, expresó que "la Izquierda Socialista adoptó la posición para evitar de que el día domingo se consume la posibilidad de que pueda haber un nuevo (Jail) Bolsonaro", en referencia al expresidente ultraderechista de Brasil.

"Hay que evitar de que un ultraderechista completamente peligroso, que reivindica el genocidio y postula un plan motosierra contra el pueblo trabajado, las mujeres y disidencias y la juventud, tratemos de evitarlo y la forma es votarlo a Sergio Massa sin darle ningún apoyo político", apuntó.

"Sin tener ninguna confianza con el Gobierno, no solo con el actual, sino en un posible, como postula el candidato de unidad nacional. Esto es como han hecho muchos el 22 de octubre, votar con la nariz tapada para evitar de que un ultraderechista como Javier Milei y Victoria Villarruel puedan acceder al gobierno”, declaró, haciendo referencia a lo que significa el voto crítico para Sergio Massa.

-¿Esta decisión no trae consecuencias con el bando de Myriam Bregman?

-Somos partidos distintos en el Frente de Izquierda. La Izquierda Socialista es el último partido de los cuatro partidos del FIT que tomó esta postura. Primero lo hizo Myriam Bregman, después el Partido Obrero, ellos tomaron una postura que inclusive se creía que era una postura de la Izquierda de Unidad y el Frente de Izquierda Unidad no tiene una postura común en relación con esto. Tanto PTS como Partido Obrero dijeron ni uno ni otro y respetamos esa postura.

-¿El espacio comparte las medidas de Sergio Massa?

- No, bajo ningún punto de vista. El Frente de Izquierda Unidad que fue promovido por la Izquierda Socialista en pleno gobierno de Cristina Kirchner. El Pollo Sobrero fue encarcelado por una acusación en pleno gobierno de Cristina y también por Aníbal Fernández de quemar trenes. Nosotros sufrimos, los ferroviarios del Sarmiento y la masacre de Once en pleno gobierno peronista. De manera que no tenemos ninguna esperanza, no apoyamos ninguna medida del gobierno, no tenemos ninguna confianza en el supuesto gobierno de unidad nacional que promueve Sergio Massa.

-¿Cómo se imagina que puede ser una Argentina gobernada por Sergio Massa?

-El mayor ajuste y sometimiento al FMI, el mayor saqueo al servicio del boom de las exportaciones, como dice Massa, para pagar una deuda externa completamente usurera y fraudulenta.

-¿Y un gobierno de Milei?

-Cuando decimos una amenaza cierta, el balotaje está muy peleado, las encuestas están polarizadas. Ojalá que el día domingo millones expresen su voto contra Milei sin ninguna esperanza sobre el gobierno y, cómo lo vamos a esperar a Massa, ya lo estamos enfrentando. Porque durante el proceso electoral hubo paro docente en la provincia de Buenos Aires contra Kicillof. No suspendemos las críticas y la lucha contra el gobierno. Lo estamos enfrentando ahora y un posible gobierno de Massa, que es un gobierno de un mayor ajuste y sometimiento al FMI.

-¿Qué pasa si les llega una propuesta de participar en el gobierno de Massa?

-Bajo ningún punto de vista, no nos va a llegar ninguna propuesta.