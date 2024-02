El sindicalismo argentino llega a Netflix: Luis Barrionuevo contará su historia

Netflix busca nuevos proyecto audiovisuales para cautivar a sus clientes y atraer a nuevos usuarios: el dato curioso es que desea retratar la vida del secretario general de la Unión Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), el histórico Luis Barrionuevo.

El propio titular de los gastronómicos, de 81 años, comunicó la noticia y lo hizo a través de una entrevista con el diario La Capital de Mar del Plata. “Eso dice la gente de Netflix", contó. Todavía faltan detalles del audiovisual, aunque Barrionuevo anticipó que será un documental de su vida y sugirió como título: "Yo te puedo contar la verdad”.

Por otro lado, el secretario general de Uthgra, ex senador, ex diputado y ex secretario general de la CGT, habló sobre la temporada veraniega y la evaluó como "mala". A su vez, criticó la estrategia de Javier Milei para bajar la inflación: sostuvo que "no es ningún triunfo bajar la inflación a costa del consumo y la desocupación”.

“Ya a fines de diciembre el consumo había bajado un 30 por ciento. En Capital Federal y el Conurbano, la gastronomía había bajado un 30 por ciento los sábados y domingos, que son los días fuertes, y un 60 por ciento durante la semana. Eso se trasladó a las vacaciones en la Costa Atlántica”, señaló.

Sobre este punto, Barrionuevo apuntó que "es uno de los temas que el Gobierno debe atender". "Si a la inflación la bajás con el consumo y con la desocupación no es ningún triunfo”, dijo.