El bloque del PRO integrado por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, se reunió en una conferencia de prensa para respaldar a Gerardo Morales en Jujuy, luego de la represión ocurrida durante la tarde de este martes 20 de junio. Asimismo, indicaron que desde el Gobierno nacional no hay un trabajo en conjunto ni un control para encontrar a los responsables de la desaparición Cecilia Strzyzowski.

Son los mismos

En este sentido, dejaron entrever que todo es una maniobra del "kirchnerismo" debido a que los mismos grupos sublevados en Jujuy son los que están en Chaco "acusados de femicidio". Además de que aseguró de que las Fuerzas Federales, tienen una orden explícita de "no meterse" con los manifestantes de la provincia de Gerardo Morales y por eso consideraron que el pueblo quedó "abandonado".

De esta manera, Patricia Bullrich fue quien comenzó a hablar y acusó que hay "organizaciones guiadas por el Gobierno nacional con personas que han aparecido con dinero que fueron desde la Ciudad de Buenos Aires a Jujuy con la intención de sembrar la violencia, caos y descontrol". Por su parte, consideró que "en Chaco, los mismos grupos manejados por Emerenciano Sena, están siendo acusados sobre femicidio y que ninguna autoridad ha dicho una palabra sobre esta situación brutal que está viviendo el conjunto de ciudadanos chaqueños"

Fue en ese momento en donde aseguró que "los grupos en Chaco son exactamente los mismos, con las mismas características que los que están accionando con violencia en Jujuy", entonces indicó que el accionar desde JxC es "defender al Gobierno de Jujuy, a las autoridades legítimas elegidas hace pocos días en elecciones libres".

Y concluyó expresando que esta actitud es una orden: "El Gobierno nacional no puede generar esta situación de violencia. Hoy tienen el objetivo de tapar la violencia que se generó en Chaco. Todos JxC estamos al lado de nuestro gobierno, de la paz y en contra del Gobierno nacional que tiene una injerencia concreta en Jujuy, porque les dio una orden a las fuerzas federales de no actuar. Las rutas nacionales están desoladas y hay una órden explícita de no avanzar. La Policía de Jujuy está sola y el pueblo está solo protegido por su gobierno y solo por su Policía, esto dicho por una diputada nacional. "Es una crisis grave, no vamos a permitir que sigan avanzando y que generen violencia en el país a poco de unas elecciones", sumó.

Por su parte, Martín Losteau, sostuvo que se presentaron juntos "por un cambio" y "manifestando el apoyo al pueblo y Gobierno jujeño, frente al atropello nacional". Así lanzó que "el Kirchnerismo reivindica que gobierna por la mayoría y cuando la mayoría le da la espalda, incita, elige la violencia y eso es lo que está pasando hoy. Este método de construir poder dándole partes del estado a alguien terminó con guerra, asesinato e impunidad".

Horacio Rodríguez Larreta que cerró con la conferencia, destacó: “Esto es el kirchnerismo que promueve la violencia. Lo hacen para frenar el cambio, como no lo pueden frenar por los votos, lo hacen con la violencia. Es un antecedente de lo que van a hacer el 10 de diciembre y quieren distraer lo que sucede en Chaco, donde olímpicamente no se involucran” y confirmó que el gobierno nacional busca “distraer el fracaso ante la inflación y la inseguridad. Acá estamos todos juntos y así vamos a estar, impulsando el cambio en Argentina”.

Comunicado del Ministerio del Interior a Jujuy

Ante lo sucedido en las últimas horas, Eduardo Wado de Pedro, ministro Interior del Gobierno de la Nación, advirtió: “Señor Gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, lo que estamos viendo son las consecuencias de las decisiones que usted tomó y que afectaron la división de poderes, que violentaron las instituciones y que terminaron en cooptación de la justicia provincial”.

“Ante los hechos de violencia que se sucedieron durante los últimos días en Jujuy, es urgente ponerle fin a la represión para encontrar una solución pacífica, a través del diálogo y la voluntad de escuchar a todos los jujeños y jujeñas. Cuando se rompen los fundamentos básicos de la convivencia democrática se producen hechos como los que vimos durante las últimas horas, con una lamentable respuesta de parte del gobierno provincial, poniendo en riesgo el valor supremo que tenemos que preservar, que es la vida”, expresa.

Y agrega: “El debate de una nueva Constitución, destinada a regir la vida de todos los jujeños y jujeñas, requiere de un mayor consenso. En este contexto de tensión, y con valores tan importantes como la libertad de expresión en juego, no debe haber lugar para improvisaciones. No se puede anunciar, en conferencia de prensa, que se cambian dos artículos del texto original, como si fuera un hecho menor”.

Finalmente, en el texto, indica: “El Ministerio del Interior está a disposición para encontrar una salida pacífica. Es necesario buscar un canal de comunicación para generar una instancia de diálogo entre las partes, con la enorme responsabilidad que requiere un momento como este. Lo convoco a construir una salida pacífica, cuidando a la gente y poniendo en valor nuestra democracia: con diálogo y más diálogo. Sin violencia y sin imposiciones. El camino que los argentinos queremos para resolver nuestros problemas”.