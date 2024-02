El presidente Javier Milei y el titular de la cartera del Interior, Guillermo Francos, viajarán esta próxima semana a las provincias de Corrientes y Salta, respectivamente.

El lunes 19 de febrero, el jefe de Estado tiene planificado llegar a la Ciudad de Corrientes para participar del 10° aniversario del Club de La Libertad, la entidad que agrupa a la comunidad de pensamiento liberal de la provincia.

En dicha visita no está previsto, por el momento, que el mandatario se encuentre con el gobernador radical correntino, Gustavo Valdés.

"Será una visita muy acotada, pero va a participar del aniversario del Club y regresará para seguir con sus actividades", aseguró el director de la entidad correntina, Ricardo Leconte, quien, a su vez, indicó que la confirmación de la presencia del Ejecutivo vino de parte de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Paralelamente, el ministro Francos tomará rumbo a Salta y se confirmó que se encontrará con el gobernador norteño, Gustavo Sáenz.

La cita entre el funcionario nacional y el Ejecutivo salteño será el martes 20 de febrero, en el acto por el 211 aniversario de la Batalla de Salta. En dicha conmemoración, también participarán otros mandatarios provinciales.

Será un retorno de Francos a la mesa de diálogo con los gobernadores tras las duras críticas del presidente a las provincias, debido al desenlace de la Ley Ómnibus, que no pudo prosperar en el Congreso.

Sáenz fue uno de los apuntados directos por el libertario, como parte de los "traidores", fundamentado en que los diputados salteños no acompañaron todos los incisos de la norma y, que tuvo como consecuencia, la salida de Flavia Royón de la secretaría de Minería, considerada una funcionaria cercana al gobernador salteño.

“No nos vamos a arrodillar ante nadie. Solo ante Dios y la Virgen del Milagro. Acá no hay traidores ni mentirosos. Los jubilados la están pasando mal. No tienen ni para los medicamentos ni para comer”, advirtió el mandatario de Salta en los últimos días.

En el aniversario también estarán presentes los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Misiones, Hugo Passalaqua; y de Jujuy, Carlos Sadir, lo que augura una conversación a ‘cuatro puntas’ por parte del ministro del Interior.