El dato que refuerza una tendencia para las PASO de agosto

De acuerdo con el último informe de la Consultora Zuban Córdoba, el escrito sigue apostando a la tesis de que habrá un escenario de tercios en las próximas PASO del 13 de agosto. Además, de que Juntos por el Cambio se queda con el 29% de la intensión de votos, seguido de Unión por la Patria con el 27,1% y la Libertad Avanza con el 24,5%.

La encuesta domiciliaria estudió un total de 1.280 casos e Ignacio Muruaga, analista político de Zuban Córdoba, en el programa Metaverso, de Ciudadano News, expresó que “lo más destacable es que se mantiene el escenario de tercios del que venimos hablando desde el año pasado”.

“Hemos hecho una pregunta sobre si la gente está pensando ir a votar a las PASO y no hemos detectado grandes niveles de gente que esté diciendo abiertamente que no irá a votar. Con lo cual, nos lleva a pensar que no debería haber en las PASO problemas de asistencia de los votantes, pero eso hasta el día de la elección no lo vamos a saber”, destacó Ignacio Muruaga.

-¿Puede influir el hecho de que en este caso es una elección nacional y tiene otra importante por sobre las elecciones provinciales?

-Sí, por supuesto, eso influye mucho en la cabeza de los votantes.

-Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿Qué vemos?

-Es más o menos un escenario similar al nacional, quizá con un poco más de ventaja o de potencia del oficialismo que la provincia de Buenos Aires. Siempre fue el territorio fuerte del Kirchnerismo, pero en general se mantiene el escenario nacional con respecto a los tercios, con la salvedad que el oficialismo ahí tiene un poco más de terreno ganado.

- Al respecto de la intención de votos, hay un 6,5% que todavía no sabe a quién votará. Esto demuestra que las personas ya tienen una postura y saben a quién van a votar en agosto

-Sí, estamos en un proceso electoral muy disputado, todo el mundo está hablando de política y siendo bombardeado por mensaje de los candidatos. Por eso, me parece lógico que no haya en la elección nacional al menos un gran porcentaje de indecisos, al menos para la primaria, luego de cara a la general o al balotaje.

Incluso probablemente aumenten los márgenes de indecisos porque los nacionales se van a ir configurando y probablemente haya mucha gente que a las primarias vaya a votar con alguna idea. Pero movidos por la emocionalidad o algún tipo de enojo, después en las elecciones generales puede llegar a reflexionar y tener un cambio de rumbo en su voto.

- Han hecho una diferenciación entre varón y mujer y cómo puede votar cada uno, ¿algo para resaltar?

-En cada uno de los géneros se mantiene bastante fragmentado el voto, no es que haya como un candidato que tenga más o representación mayoritaria. Sí, dentro de los varones el candidato más votado es Javier Milei.

Si uno ve el segmento de los varones jóvenes y dentro de las mujeres, es Sergio Massa el que va a la delantera por muy poquito. En general, el peronismo históricamente siempre ha tenido más representación dentro de las mujeres que de los varones, con lo cual es un dato que sigue esta tendencia histórica.

-¿Qué pasa con las otras zonas, el noroeste argentino, Cuyo, Patagonia?

- El peronismo pisa fuerte en el norte del país. En la zona centro hay una disputa más grande entre Javier Milei y Juntos por el Cambio. Hoy Milei con un poco más de ventaja, en provincia de Buenos Aires que es territorio del peronismo.

En la Patagonia hay que ver, es probable que termine siendo disputada entre el peronismo y Juntos por el Cambio, quizá más puntualmente con Horacio Rodríguez Larreta. Ahí es más difusa la situación.

-¿Unión por la Patria corre con ventaja al unificado un candidato?

-Sí, al menos en lo que tiene que ver con las discusiones internas. Después hay que ver qué nos encontramos cuando abran las urnas, puede suceder que la sumatoria entre los dos sectores de Juntos por el Cambio sea mucho mayor a la del peronismo en su conjunto.

Estas son cuestiones que descubriremos el día de la elección.

-¿A qué conclusiones podemos arribar con el informe realizado?

-La principal conclusión es que estamos transitando probablemente el proceso electoral más competitivo desde la vuelta de la democracia o al menos el más competitivo desde el 2003. Hace bastante que no había una campaña tan agresiva como la que estamos viendo ahora.