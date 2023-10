El caos después del segundo debate presidencial

El debate del domingo, si bien más picante y agresivo que el primero, aportó pocas certezas, pero los dichos posteriores -sobre todo los cruces entre Massa y Milei- dispararon una corrida que, aunque negada como tal por el gobierno, puso en las pizarras el temido número de mil.

Nicolás Piazza, analista político, brindó su visión: “Tuvimos un debate más entretenido que el primero. En el primero estaban todos muy condicionados sobre cómo se iba a desempeñar cada uno, los distintos objetivos que tenían, se notó un ambiente más tenso. Acá se notó por lo menos en tres de los candidatos, que estaban más distendidos, que habían ajustado sus estrategias, hablo de Bullrich, Schiaretti y Bregman, que cambiaron sus estrategias, fueron más eficientes en la comunicación".

Yendo a las particularidades, en su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano.news), señaló: "Bregman tuvo un nivel bastante más constante, y a los que no vi bien fue a Massa y a Milei. Milei ajustó su estrategia, la hizo más conservadora, ya la había jugado en el primer debate, no es el Milei que estamos acostumbrados a ver en los canales de televisión, en las entrevistas, es un Milei más calmado", mientras que observó "un Massa que en el primer debate fue un político profesional, con un dominio sobre lo que quería decir y cómo, no se lo vio en este domingo".

En su opinión, el candidato kirchnerista "sigue siendo el más profesional de los cinco que se mostraron en el debate, a pesar que Schiaretti está en la función pública desde el comienzo de los 90; pero se nota el coucheo que tiene Massa, ya no fue más efectivo", porque "a diferencia del primer debate, en este todo lo que tiraron a Massa, en especial Bullrich, que fue la única que estuvo más combativa, le entró", y también las críticas de Schiaretti, "pero el mensaje de Schiaretti es un mensaje para entendidos, cuando habla de la lechería, de las cajas previsionales, no toda la ciudadanía está en conocimiento de la importancia de la cadena lechera en Santa Fe y Córdoba. O la historia de las cajas provinciales".

"Más allá que Schiaretti tiene razón en lo que dice, no sé hasta qué punto el 100% de los ciudadanos que estaba viendo entendió la referencia o la gravedad del asunto", agregó.

Ganadores

“Para mi hubo dos ganadores del debate", afirmó el analista: "Bregman, más allá de lo que dice o cómo lo dice, o el gran conflicto que suscitó por el tema de Israel, ella gana porque le habla a su base, y su base está más convencida de votarla hoy de lo que estaba el sábado".

La segunda ganadora, porque "dio un cambio rotundo, fue Bullrich; se la vio más auténtica, más confrontativa, más ella, pero le faltó propuesta, y es paradójico porque Juntos por el Cambio tiene muchos equipos, y equipos muy relevantes y nombres de mucho peso en cada una de las áreas que harían al nuevo gobierno, no solo Melconian, Lacunza, tiene una amplia gama de gente que está trabajando, que podría haber sido el momento perfecto para, junto con pegar, mostrar que hay un plan y hay un equipo atrás".

Y sobre estos factores remarcó que "es lo que no puede mostrar Milei, tampoco lo puede mostrar Massa, porque es el equipo que está trabajando ahora. Entonces, me parece que a pesar de haber estado mejor y que podamos identificar a Bullrich como una de las grandes ganadoras del debate, le faltó esa otra parte que es la propositiva".

¿Mentiras o hipocresía?

Entre lo llamativo del debate fue el trato de mentirosos que más de una vez se cruzaron, frente a datos que no eran reconocidos como fehacientes por la otra parte. “En un debate así no hay casualidad y no hay cuestiones que se tiren por tirar", observó Piazza, y sumó que "los datos que se dijeron estaban muy analizados y hay un equipo atrás de profesionales que ha asesorado a todos los candidatos a la hora de hacer un debate. Nada de todo lo que pasó fue inocente. Los datos que se mostraron tienden a pegar a alguna de las cuestiones más débiles del otro candidato a fortalecer los propios".

sobre la veracidad, entonces, quid de la cuestión, remarcó: "Yo no diría que fueron mentiras, sino hipocresía o caradurez de algunos candidatos a la hora de mostrar ciertos datos. Claramente el objetivo de Massa fue intentar desacreditar, por ejemplo a Bullrich, con el tema de su gestión dentro del Ministerio de Seguridad, que es un punto fuerte de ella.

Y obviamente el objetivo de Bullrich fue desacreditar a Massa como ministro de Economía, entonces Massa lo que hizo en seguridad es retrotraerse a Tigre, porque no hay una gestión de seguridad que pueda mostrar como exitosa en esta gestión del gobierno, y lo otro que buscó Massa es decir que si no agarra esto, hubiésemos estado peor.

De hecho en algún momento dijo, lo peor ya pasó. Pero sabemos que eso no es verdad, lo estamos viendo hoy. Pero como decía, los datos que se tiraron están chequeados para generar eso, puede haber alguna parcialidad de verdad pero no son inocentes".

En su análisis del favorito en las encuestas, aseveró: “Milei es el candidato que va adelante, lo dijo la PASO. Tuvo un proceso de volverse más serio, lo que todos llamamos el teorema de Baglini, salvo Milei porque no se lo va reconocer nunca a un radical", pero no obstante eso, todavía muestra "destellos de irresponsabilidad", y lo ejemplificó:

"Lo vimos en el debate diciéndole montonera asesina a Bullrich, cuando no hay una sola prueba de que Bullrich haya participado en ningún tipo de atentado de terroristas, y ella ha dicho que fue miembro de la juventud peronista y se arrepiente de todo lo que pasó".

Sobre la utilidad pública de este tipo de manifestación, reflexionó: "Me parece que acá hay que dividir las aguas, el gran responsable de la situación macroeconómica es el gobierno y es su política económica. Hay un nivel de inflación arriba del 12, tenemos múltiples tipos de cambios, recesión y no solo es culpa de la sequía, de Macri; es culpa de la mala gestión de este gobierno, dicho esto, estamos en un escenario extremadamente delicado donde todas las proyecciones son que por lo menos en los próximos meses vamos a estar peor.

Entonces cualquier variación del discurso del candidato que se presupone que va a la delantera, puede generar más estabilidad o menos estabilidad. En este caso las declaraciones de Milei no ayudan, podría ayudar a una eventual política de dolarización, que es la que quiere él, lo que tenemos que empezar a explicar son los costos de esas medidas".

“No veo que el mercado le tenga confianza a Milei, es procapitalismo, pero esta versión que él describe que es el liberalismo, son los libertarios, y que quedó muy claro en el debate que todas sus propuestas van desde un punto teórico muy claro y muchas de sus respuestas se responden desde la teoría y no desde la praxis.

Él citó a muchos autores del neoliberalismo clásico. Habló desde un punto de vista académico que es difícil de traducir para aquel que no haya estudiado algo de la economía, la social, la política, y lo que está generando es una incertidumbre”, completó.