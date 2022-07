El análisis político del cambio de titularidad en el Ministerio de Economía

Silvina Batakis comenzó este lunes su rol al mando del Ministerio de Economía de la Nación, donde la esperan varios desafíos. Una de sus primeras misiones es la de contener la corrida bancaria y una nueva disparada del dólar blue, que genera incertidumbre en los mercados.

En medio de una puja de poder entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Batakis tomó la posta que dejó Guzmán. Según indicó en diálogo con El Interactivo, de Ciudadano News, el analista político Facundo Cruz, su nombre se puso sobre la mesa gracias a su trayectoria pública, profesional y política.

"Silvina tiene una formación buena, de trayectoria y que le ha tocado tomar muchos fierros calientes como ahora", destacó el especialista.

No obstante, advirtió que "hasta que no asuma y defina las primeras medidas, no podemos tener clara su orientación en el Ministerio de Economía".

Guzmán y una ¿renuncia oportuna?

Por otro lado, el analista indicó que la elección de Batakis "es consecuencia de la tensión interna del Gobierno": "Había tensión entre cumplir con el plan acordado con el FMI, que implica limitar las políticas redistributivas, de control de precios y deja jugar más al mercado. Frente a eso, el kirchnerismo pedía revisión de plan, pero eso implica rever el acuerdo con el FMI".

Es por esto que, según Cruz, "la ministra tendrá que lidiar entre dos tensiones: avanzar en agenda redistributiva o control de precios, que implicaría renegociar, o terminar con el acuerdo con el FMI. Ahora, apoyar el acuerdo con el FMI implicaría tener tensiones con el kirchnerismo, con lo que vamos a tener o alguien completamente distinto a Guzmán o alguien exactamente igual. Tal vez terminamos teniendo un punto medio. Pero, sin dudas, hay que negociar con dos acreedores, el externo es el FMI y el interno es el Frente de Todos".

En las últimas semanas, la presión sobre Guzmán se había intensificado tanto de parte de los mercados como del ala kirchnerista del Gobierno.

“Me da la sensación de que el momento para que Martín Guzmán transmitiera la renuncia estaba más vinculado a pedidos que le ha hecho él a la presidencia, para avanzar en la agenda que quería. Alberto no pudo dar apoyo, frente a eso Martín Guzmán dio el paso al costado", sostuvo.

Y añadió que, si hubiera renunciado antes, "habría afectado al acuerdo" con el FMI: "Me parece que intentó dejar un bufer temporal".

El impacto en el dólar

Consultado sobre la reacción que tuvo el dólar blue ante el cambio de ministro, Cruz aseguró que "es algo común en Argentina. La historia se repite cuando entramos en ciclos recesivos o crisis. El problema que tiene hoy la Argentina es de confianza".

"Supongamos que ahora se viene un giro drástico, todos los que pensaban sus negocios y trabajos planificaron de una manera, ahora planificamos semana a semana. Si encima hay un cambio, se generan más dudas y es donde la economía argentina se vuelve un problema de confianza. Hasta ahora, la ministra de Economía no dio indicios", aclaró, señalando que "si bien el kirchnerismo avaló su nombre por el trabajo que venía haciendo con Wado de Pedro, le valió pergaminos interesantes pero no es alguien que viene del riñón del kirchnerismo".