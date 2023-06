Duras críticas de Victoria Tolosa Paz a Cristina Fernández

En las últimas horas se desató una guerra inesperada entre la militante del kirchnerismo Victoria Tolosa Paz y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es que después de que la ministra de Desarrollo Social se postulara como precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en la fórmula de Daniel Scioli, se armó un escándalo en la interna de La Cámpora y de los elegidos por Cristina.

Luego de que se bajaran sorpresivamente Wado de Pedro y Daniel Scioli de las candidaturas a presidente y de que se conociera públicamente que el único candidato que competirá en la lista de Unidad del ex Frente de Todos será Sergio Massa, ella reveló que recibió "maltratos" por parte de la vicepresidenta.

Dijo que Cristina Kirchner “se llevó puesta la militancia de compañeras” y que “los gobernadores no podían ir por la boleta de Daniel Scioli. Hubo llamados personales de parte de la vicepresidenta”. Y aseguró: "El destrato que tuvo Cristina hacia mí no se me va a borrar fácil”.

En este sentido, expuso que "no es cierto que la posición de las PASO se decline por carguitos. No hago política por cargos. No especulo, me tiro arriba de la vocación de sumar y ganar, que es lo que me motivó para haber construido esta instancia de PASO con Daniel Scioli".

Entonces, aseguró: "Me pasé más de 20 años de mi vida política militando y entregué mi vida. Entonces querer negar esas trayectorias y ponernos en el simple lugar de que la discusión de las PASO cerraba con dos carguitos es de muy mal gusto", y confesó que ella se enteró de la nueva fórmula el viernes por la tarde en medio de "un parto que tuvo dolor, angustia, llantos".

Finalmente, manifestó que "cuando hablan de que esto era casi un capricho personal de una ministra hay que aclarar que atrás de esta ministra, no es importante lo que Cristina piense de mí sino dejar entrever que se está llevando puesta la voz, el llanto, la militancia de más de 60 mil compañeras, muchas mujeres de la provincia que querían participar".