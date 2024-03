Diputados exigen al Gobierno respuesta por la falta de políticas contra el dengue

Con casi 100 fallecidos y más de cien mil contagios en lo que va del año, el brote del dengue sigue creciendo en todo el país. Los casos confirmados aumentaron más de diez veces en comparación con las cifras de 2023 y las guardias hospitalarias están tensionadas por la escasez de reactivos para realizar testeos.

Ante esta situación, distintos sectores de la oposición empiezan a reclamar al Gobierno una respuesta ante esta epidemia, ya que manifiestan “preocupación”.

“Tenemos que recibir al ministro de Salud (Miguel Russo) que nos venga a explicar por qué no hubo conferencias de prensa, ayer logramos que se cite para el lunes 25 una reunión con todos los ministros de Salud de todas las provincias, porque ya no es un problema endémico de las provincias mesopotámicas, del NOA y del NEA, sino que ya son 19 provincias en la Argentina que tienen epidemia de dengue y los números abruman. Nos dimos cuenta del dengue no porque el Gobierno anticipó sino porque las guardias estaban estalladas”, sentenció de manera contundente Carla Carrizo, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical, en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News.

Y agregó: “Todos dicen que en 15 años el dengue es la epidemia más intensa, más fuerte y llegó para quedarse. Nosotros teníamos un sistema de salud muy bueno, y digo teníamos porque lo tenemos en los grandes centros urbanos, pero no en el interior profundo; entonces, el sistema de salud se tiene que fortalecer todo el tiempo y cuando se atienda que funcione bien y prevenga y cuide como corresponde”.

La diputada remarca que junto a sus colegas insisten en que el ministro vaya y explique por qué el dengue no va a desaparecer, va a aumentar “y faltan dispositivos para cuidarte, es decir, repelentes y, cuál va a ser la política de acá en adelante, y hay silencio, esa es la respuesta institucional”, aseveró.

Por último, remarcó la importancia de tener urgentemente la ley de traspaso de gobierno: “Los temas continúan, pero las políticas se necesitan, se hablan y se acuerdan”.