Daniel Arroyo: "No creo que dolarizar sea la solución"

Ante la inminente protesta que realizará el Polo Obrero en todo el país luego de la fallida reunión con el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, quién ocupara su cargo, el actual diputado nacional de Frente de Todos, Daniel Arroyo, habló con Ciudadano News y marcó: “La situación social actual tiene dos planos muy claros de problemas".

Al respecto, remarcó a la inflación "aún con más actividad económica, porque hay mucha gente que no está llegando a fin de mes. De hecho, no baja la cantidad de personas en los comedores, la gente trabaja y además pasa por el comedor para llegar a fin de mes. Con el pan a 300 pesos, la leche a 130 y el kilo de asado a mil pesos, estamos con un problema serio de vida cotidiana. El principal punto hoy es un plan antiinflacionario integral, se empezaron a tomar algunas medidas porque necesitamos bajar la inflación".

"El otro punto es la situación de las personas que tienen planes sociales. Diría que, en esencia, son personas que trabajan en cinco rubros productivos: en la construcción, en la actividad textil, en la producción de alimentos, los sistemas de cuidado de personas y el reciclado".

Al respecto, sostuvo que "a mi modo de ver, hay que generar un mecanismo de crecimiento de esos sectores".

- ¿Cuántas son las personas que en Argentina reciben un plan de beneficios?

- Planes sociales es el Programa Potenciar Trabajo, que es una persona que cobra el 50% del salario mínimo. En marzo es de 16.500 pesos y hay un 1,2 millones de personas. La asignación universal por hijo no es un plan social, sino es parte del sistema de seguridad social. La persona que tiene trabajo formal y chicos a cargo. Salario familiar, el que no cobra la asignación universal por hijo.

“También presenté un proyecto de ley del mercado de cercanía, de fortalecer 400 pequeños mercados centrales donde el producto venda de manera directa al consumidor y un conjunto de medidas macroeconómicas, pero hay que tomar integralmente el tema de la inflación. La situación social no va a aguantar 50, 60% de inflación los próximos dos años", agregó el entrevistado.

- En este último tiempo se habla mucho de dolarizar la economía, ¿qué pasa con ese aspecto, la Argentina podría soportarlo?

- No, creo que quienes lo plantean lo hacen para tener un título, para hacerse notar. Pero no creo que nadie seriamente esté pensando dolarizar la economía en la Argentina. Primero, a qué peso y con qué valores, pero además está claro que eso aumenta la pobreza, desacomoda la situación general. Hubo un esquema similar que fue la convertibilidad que duró hasta el ’95, después tuvo problemas serios y terminó con 57% de pobreza, 28% de desocupación y 60% de trabajo informal, no creo seriamente que alguien crea que ese es el camino.