Daer contra diputados acuerdistas: "No van a poder caminar por la calle"

La Confederación General del Trabajo (CGT) sigue apostando fuerte para la convocatoria de paro nacional con movilización para el miércoles 24 de enero, luego de haber estado en silencio durante todo el gobierno de Alberto y Cristina Fernández.

El que salió a jugar muy fuerte ahora fue Héctor Daer, secretario general de la CGT, quien además chicaneó al radicalismo sobre las divisiones internas que acarrea el apoyo a los proyectos de Javier Milei.

En declaraciones a Radio Splendid, a los miembros del centenario partido les dijo puntualmente: “En la marcha se van a sorprender por la cantidad de radicales que van a venir. Además, es amplia a nivel político: va a haber peronistas, sectores de la izquierda. Debemos ampliar”, agregando que “el paro es inamovible, es el resultado de una cantidad de hechos que terminan agrediendo el derecho de los trabajadores. Termina agrediendo al 90% de la Argentina productiva”.

A la vez, avisó las condiciones de mínima para arrancar la discusión, al afirmar que "para que no haya paro, tienen que retirar el DNU, la Ley Ómnibus y establecer un debate serio sobre cada punto. Reconocer interlocución en la CGT, las cámaras empresariales, escuchar a los científicos, deportistas...".

Pablo Moyano, uno de los duros de la CGT.

Y en referencia a las críticas que ha generado la disposición del Gobierno de tratar las reformas por paquetes, extendió la convocatoria e intentó sumar disconformes de otros ámbitos, remarcando que "es muy amplia en diversos sectores de la sociedad. El 24 no va a ser la CGT, van a ser los científicos, las Pymes, los deportistas, los artistas", todos sectores que confluirán "para decirle al Parlamento, no le den la espalda al pueblo". Y advirtió: "Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si se cierra el Banco Central". También opinó que "la oposición debe reconfigurarse para ser un poco más amplia".

Con estas palabras Daer se sumó a la línea dura, que hasta ahora mostraba como punta de lanza a su colega en el triunvirato cegetista, Pablo Moyano, como el más combativo, y a la vez trató de sumar más actores, teniendo en cuenta el tremendo desprestigio que arrastra un sindicalismo de escasa credibilidad.