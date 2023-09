Cristina Kirchner mostró en su cuenta de X (antes Twitter) un video en el que la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez denuncia la relación entre Paul Singer y un miembro de la Corte Suprema de EEUU. Singer es administrador de fondos buitres y fue beneficiado por un fallo judicial contra Argentina.

La vicepresidenta publicó: "Hay un viejo aforismo que reza... ´Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad´". Luego, el texto expresa: "Y si no me crees mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EEUU que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares".

Por último, asegura: "Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EEUU, fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país".

En el video, Ocasio-Cortez muestra una foto donde se ve al jefe de fondos buitres junto al juez asociado de la Corte Suprema estadounidense Samuel Alito en un viaje de pesca. Alito luego falló a favor de Singer en una causa de fondos buitres contra Argentina.

Al mismo tiempo, Alberto Fernández apoyó el cuestionamiento de Cristina Kirchner, también en X, y expresó: "Así consiguieron fallos los fondos buitres contra la Argentina, como bien señala Cristina Kirchner. Nada muy distinto a lo que ocurrió en Lago Escondido y que la justicia aún hoy no investigó".