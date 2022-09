Cerruti confirmó que el Gobierno no está analizando una ley contra los discursos de odio

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que el Gobierno nacional no está analizando "ningún proyecto" relacionado con ir contra los discursos de odio, en lo que se refiere a las versiones que se conocieron desde anoche y a las que refirió el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés, pero que en nada se parecen a lo que ya salió a rechazar la primera línea del PRO.



“No hay ningún proyecto analizando que vaya en línea con lo que dicen. Los medios instalan su propia realidad”, afirmó la funcionaria nacional.

Luego de que el presidente Alberto Fernández se reuniera con la titular de Diputados, Cecilia Moreau, y el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Germán Martínez. Posteriormente, Valdés reconoció que está trabajando "en una Ley Micaela contra el odio" y convocó a que dicha iniciativa sea firmada por "oficialistas y opositores".



En declaraciones en El Destape, Cerruti manifestó: “En la Argentina ya hay legislación. Desde la Ley de la defensa de la Democracia de (Raúl) Alfonsín hasta nuestro Código Penal. La ley de discriminación lo incluye, la ley contra la violencia de género y la ley de medios lo incluyen".



En ese sentido, convocó a "cumplir con la legislación vigente en este momento" y "poner en debate de qué hablamos cuando hablamos de discursos de odio", ya que "hay límites que se cruzan y hay medios que los cruzan muy seguido”.





Cerruti dijo que en la Argentina hasta hace un tiempo atrás no se corrían "los límites de la Democracia", por "su propia construcción no había cauces para este tipo de violencias". Aunque "desde hace un tiempo a esta parte comenzaron a tener lugar”.



“Hay construcciones muy ideológicas instaladas por grupos llamados libertarios que tienen una base profundamente antidemocrática”, denunció Cerruti, quien además cuestionó "la generación de violencia a través de los microclimas que se generan en redes sociales" y sostuvo que se trata de "un problema" que exige que la sociedad discuta "sin tapujos si realmente se quiere hablar de convivencia democrática”.



La exdiputada nacional señaló que "discurso de odio no es solo lo que se dice con odio", sino "también todo lo que hacés que circule para que te odien" por lo que "las noticias falsas, las persecuciones judiciales, la fantasía de que todos somos millonarios y haraganes", como parte de todo lo que "se suma a la construcción de los discursos de odio".



“Tenemos una trayectoria en Latinoamérica que nos pone en un lugar ejemplar por ser capaces de encontrar salidas democráticas. Es un momento para que todos seamos capaces de salir de acá más fuertes", finalizó.