Cecilia Moreau sería la nueva presidenta de Diputados

Cecilia Moreau será la presidenta de la Cámara de Diputados luego de que Sergio Massa pase a ser el “superministro” de Economía, Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca. La diputada es cercana al ex intendente de Tigre. De esta manera, el Frente de Todos mantiene el cargo.

Un día de cambios

El Gobierno sufrió hoy varios cambios importantes con la intención de cambiar su imagen y luchar contra la crisis. Por ese motivo, Silvina Batakis, Daniel Scioli y Julián Domínguez dejaron sus cargos y Sergio Massa ocupará un “superministerio” que tendrá Economía, Producción y Agricultura bajo su ala.

Cecilia Moreau, hija del también diputado Leopoldo Moreau, había comentado tras la salida de Martín Guzmán del ministerio: “lo dije y no quiero que caiga en una cosa repetitiva ni que se tome a mal. Yo creo que Martín cumplió una etapa en lo que fue el acuerdo que se firmó con el Fondo, con un rol importante. Me parece que el gobierno necesita incluir en la mesa de decisiones sobre esta construcción de este camino a otros actores, incluso que no son de nuestro espacio político”.

“Lo primero que tiene que ocurrir es lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Lo que hizo Axel (Kicillof), lo que hizo Sergio (Massa) a través de Malena (Galmarini) en representación de nuestro espacio político. Lo que hizo Máximo (Kirchner) como presidente del PJ, lo que hicieron los intendentes: una institucionalización de una mesa del Frente de Todos, en la que obviamente tienen que estar ellos: Sergio, los gobernadores, Cristina… tiene que estar el presidente”, comentó en ese momento.