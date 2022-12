Causa Vialidad: lo que podría pasar en el país si "tocan a Cristina"

El martes 6 de diciembre se conocerá el veredicto del juicio por la denominada causa Vialidad, la cual la tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como una de las acusadas. Frente a esto, militantes kirchneristas y algunos gremios convocaron a una movilización en apoyo a la vicepresidenta, bajo los hashtags #TodosConElla y #SeVieneElCristinazo.

Incluso, dirigentes políticos y jueces a fines amenazaron con realizar ese día un paro total, con piquetes por tiempo indefinido y hasta una "pueblada". El propósito será marchar a Comodoro Py, en apoyo a CFK y en repudio contra el "pelotón de fusilamiento" que ella denunció.

“El 6D todos a Comodoro Py acompañando a Cristina como ella siempre estuvo apoyándonos a nosotros”, o “el pueblo no te abandona”, son algunos de los mensajes con los que convocan a "la pueblada más grande de la historia de Argentina", los camporistas.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también amenazaron con frenar todas las actividades "si la tocan a Cristina": "No vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de lawfare y persecución política", escribieron a través de Twitter.

Quien también siguió esta línea fue el juez Juan Ramos Padilla, afín al kirchnerismo. En sus redes realizó contundentes declaraciones incentivando la movilización del 6 de diciembre, luego de que la vicepresidenta pronunciara sus palabras finales en el juicio: “Si luego de conocerse el veredicto no hacemos una pueblada en Comodoro Py, no solo no habremos defendido a la mejor, sino que habremos dejado pasar un momento histórico".

Y aclaró que "pueblada no es violencia, es el pueblo expresándose en las calles pacíficamente para lograr restablecer el Estado de derecho y respeto a la Constitución Nacional".

En tanto, el dirigente social Luis D'Elia, anunció un “corte de ruta por tiempo indeterminado en todo el país hasta que renuncie la Corte Suprema de Justicia y cese la persecución a Cristina”.