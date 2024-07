Casado defiende los fondos millonarios destinados para obras cruciales

En un nuevo intento por asegurar recursos para finalizar obras en la provincia de Mendoza, el Sur de la región ha elevado su voz ante la Nación, solicitando que se detenga la adenda que permite al gobernador Alfredo Cornejo utilizar los 1.023 millones de dólares en proyectos distintos a la construcción de Portezuelo del Viento.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) expresó su descontento con la situación: "Hay gente que pone piedras en el camino, palos en la rueda permanentemente, no se les cae una idea y quieren ir por encima de la voluntad de los legisladores provinciales, por encima del federalismo que tanto promulgan. La adenda fue aprobada por la Legislatura provincial en sus dos cámaras, por amplia mayoría y a su vez fue ratificada por el Gabinete nacional y el mismo Presidente de la Nación. Esos fondos son para Mendoza, para generar obras que tengan que ver con el desarrollo de la provincia, fuentes de trabajo que van a ir de la mano con las obras que se realicen y también tiene una característica que muchas de esas obras van a tener un repago, o sea, es un dinero que no se va a terminar ahí, sino que va a entrar en un circuito virtuoso de reinversiones de cada peso que ingrese al sistema".

Casado también destacó la importancia de estos fondos para la provincia: "Esos son fondos de la provincia que en un principio estaban destinados a una sola obra, que por cuestiones del gobierno anterior, de Alberto Fernández y de la La Pampa, no se pudo realizar esa obra, pero eso es plata de todos y cada uno de los mendocinos. Que haya un tire y afloje en cuanto a que ese dinero vaya al Sur, que propongan obras que es lo que hemos estado trabajando con las cámaras empresarias del Sur mendocino, que propongan obras para que la mayoría de ese dinero vaya a ese lugar, pero sin propuestas claras, sin proyectos que cumplan con los requisitos que hemos dispuesto desde el Gobierno provincial, la verdad que es hablar al aire, es oponerse por oponerse, es hacer politiquería barata como están acostumbrados y es no tomar en cuenta que esos mismos que hoy reclaman esos fondos de Portezuelo, son los que aplaudieron y fueron en las listas con Alberto Fernández que laudó en contra de esa obra tan requerida para el Sur mendocino".

La vicegobernadora subrayó que el objetivo de estos fondos es el bienestar de la población y el desarrollo de la provincia: "Todo tiene que ver con el bienestar de la población y con el desarrollo de la provincia. Tiene que ver con obras de infraestructura, obras de energía, de agua, con el cuidado de la misma y con la provisión de la misma a diferentes pobladores, entonces son obras importantes para todos que va a generar progreso, desarrollo y fuentes de trabajo".

Finalmente, Casado cuestionó las intenciones de quienes se oponen a la utilización de estos fondos: "Es extrañísimo que intenten que no podamos utilizar esos fondos, en un país en donde la mayoría de las provincias está teniendo dificultades económicas, donde la mayoría de las provincias no tienen modo para continuar con la obra pública, pero nosotros tenemos a disposición ese dinero que se ganó a través de un juicio y que lo negoció en su momento, en su anterior gobierno Alfredo Cornejo con Mauricio Macri, y que en ese momento iba dirigido a una obra en particular, pero que en este gobierno, el mismo Alfredo Cornejo pudo redireccionar junto con el presidente actual que es Javier Milei. Esta es una forma de hacerse ver, de hacer politiquería barata, en lugar de estar perdiendo el tiempo en estas cosas, que se dediquen a hacer proyectos que tengan que ver con el desarrollo y el progreso del Sur mendocino, como es lo que pregonan".

La disputa por los fondos destinados a Portezuelo del Viento continúa, mientras el Sur de Mendoza espera una resolución que permita avanzar con las obras necesarias para el desarrollo de la región.

Producción periodística: Daniel Gallardo