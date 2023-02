Carolina Losada: "En Rosario hay inoperancia, desidia y complicidad"

Horas antes de una nueva marcha convocada por la compleja situación que vive Rosario, la senadora nacional Carolina Losada hablo, en exclusiva, con el programa Metaverso de Ciudadano News. La ola de crímenes relacionados con el narco parece haberse descontrolado. Son 47 homicidios dolosos en lo que va de 2023.

-Hoy el monumento a la bandera será el escenario de una movilización con dos consignas muy fuertes, “Rosario Sangra” y “Rosario quiere paz” ¿Qué sentimientos le provoca ver a su Ciudad así?

-Lo vivo con dolor, el hecho de que no hagan lo que tienen que hacer, que no hagan nada para que las cosas cambien siendo cómplices de esa manera. Me genera mucha angustia e impotencia, creo que todos los rosarinos sentimos eso, impotencia, cómo puede ser y cuántos tenemos que morir para que hagan lo que tienen que hacer.

¿Qué es específicamente lo que deberían hacer para que Rosario tenga paz?

Es un proyecto, un plan, que no hicieron. (Omar) Perotti llegó al poder con un eslogan de campaña que era que iba a traer paz y orden y fíjate la situación en la que estamos, con un nivel de homicidios por cada cien mil habitantes que se multiplica por cuatro la media nacional que es de 5 homicidios cada cien mil habitantes y nosotros tenemos 22 cada cien mil habitantes”.

-La sensación es que la violencia no lo se incrementó, sino que dejo de estar sectorizada, ya no es solamente una cuestión entre bandas ¿Se puede caminar tranquilo todavía por Rosario?

-No, por supuesto, no es solo una cuestión entre bandas, porque no es el único del delito el narcotráfico. Hoy las bandas narco se han diversificado, hoy tienen un ejército de sicarios, tienen las famosas extorsiones a los locales comerciales donde dejan una nota y después te balean el local o te amenazan con matarte a vos o a tu familia.

El año pasado balearon un restorán lleno de gente, que se salvaron de casualidad, que mataran a una persona.

No está sectorizado, pero ni siquiera que esté sectorizado es una ventaja. Está todo muy podrido y puedo nombrar millones de casos, pero hay algunos que han sido más emblemáticos. Por ejemplo, una mamá que va a acompañar a la hija para cuidarla cuando va a trabajar, la acompaña a la hija para protegerla y terminan matando a las dos y así nos vamos acostumbrando, que es lo más peligroso que está sucediendo, uno se acostumbra a vivir mal, encerrados, ir cediendo, corrientes límites.

¿Las demostraciones de impunidad de estas bandas son cada vez más graves, no?

Se han corrido los límites, hace algunas semanas, “chuparon” a una persona y lo fusilaron en la puerta del club Newell´s con un mensaje mafioso. O sea, agarraron a una persona que según los fiscales que investigan no tenía nada que ver con nada, la chuparon y le quitaron la vida para enviar un mensaje mafioso, fíjate el desprecio por la vida humana.

-Ante una situación tan crítica ¿Por qué no se hace nada?

-Es inoperancia, es desidia y en parte complicidad, porque cuando vos sos inoperante y no le das importancia a lo que más nos importa a todos los rosarinos, estás siendo cómplice de los que están violentando a todos.

Cuando vino Aníbal Fernández al Senado le dije en la cara que era inoperante, y él venía diciendo lo bien que estaba haciendo las cosas y entonces, ahora se pelean con Perotti, el gobernador, se pelean y mientras tanto, decís qué me importan las peleas de ellos, queremos que nos dejen de matar, poder salir a la calle, cada vez más achicados, con más miedo.

La noche de Rosario que era un boom, tenemos los mejores bares, cada vez todo cierra más temprano, cada vez con más miedo, no está bueno eso y tampoco lo que han querido hacer durante todo este tiempo.

-¿El Gobernador Perotti hace gala de tener la provincia con las cuentas saneadas, de qué sirven las cuentas saneadas y tener sub ejecutado el presupuesto en seguridad?

-Absolutamente, se lo vengo diciendo al gobernador una y otra vez, además, se ha seguido sub ejecutando y no ejecutando presupuestos en emergencia en seguridad que le ha aportado la Legislatura provincial, pero cuando apenas asumí como legisladores nacionales tuve una reunión con Perotti, con Laña, que era el ministro de Seguridad y la mayoría de los legisladores nacionales santafecinos y le pregunté a Laña y Perotti cuánto del presupuesto en materia de seguridad se había ejecutado hasta ese momento, y habían ejecutado solamente el 50%. Entonces, decís, es inoperancia, desidia y complicidad, porque a quien le están haciendo el caldo gordo y beneficiando es a la mafia.

¿Entonces el problema ya no es solo el narco?

-Hoy ya no podemos ni siquiera hablar de narcotráfico. Es narcotráfico, más sicarios, más extorsiones, es una mafia y así firman en los comunicados. Ves que balean medios de comunicación y nadie hace nada, le tiran una molotov y no pasa nada, es constante, los periodistas, fiscales amenazados, ponen auto de consigna en la puerta de tribunales federales y tiene una cubierta en llanta desde hace 10 días porque no tienen una cubierta nueva para ponerle, ni tampoco nafta para los patrulleros. Los vecinos fueron los que alertaron.

-¿Hay vacantes para jueces federales, la justicia también falla entonces?

-Hay vacantes en un montón de juzgados que están subrogando otros juzgados al mismo tiempo y la justicia se lentifica más. Necesitamos y venimos pidiendo que el sistema sea acusatorio en la justicia federal de Santa Fe, sistema que ya está funcionando y muy bien en Jujuy y Salta, porque acelera los tiempos de la justicia y mejora la calidad con investigaciones a cargo de los fiscales.

-¿Por otro lado, hay encuestas que demuestran que la sociedad te está pidiendo para gobernar Santa Fe, va a ser candidata a gobernadora?

-La decisión no la hemos tomado todavía, pero sí puedo decir que toda esa gente que por la calle misma me lo dicen y me siento honrada, porque mucha gente me dice que no me votó como senadora, pero que hoy me votaría, lo cual demuestra que están contentos con el trabajo que vengo haciendo, confían y creen en mí, sí puedo decir que estoy trabajando metida a pleno con el proyecto “Revolución para Santa Fe”, que es un gobierno de la provincia de Santa Fe que cambie todas las cosas, primero, que sea transparente y segundo, que ataque los problemas que le interesan a la gente.

Uno de los más graves es el narcotráfico y la criminalidad, que no se cambiará de un día para otro, no voy a vender nunca a nadie, eso porque son espejitos de colores, una mentira, pero se tiene que empezar a hacer y se puede empezar a lograr y ver cambios en forma rápida.

Quiero que el proyecto sea tan sólido, serio y tan claro que más allá de quién lo ejecute, quien sea la persona candidata, las cosas se hagan como se tienen que hacer, tanto a nivel nacional como provincial.