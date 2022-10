Bullrich: "Le puedo dar al país lo que necesita"

El 2023 es año electoral en el que Argentina elige presidente y se van creando alianzas para llegar al poder. Patricia Bullrich, presidenta del Consejo Nacional de PRO, dijo que "le puedo dar al país lo que necesita".

En declaraciones a NA, la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri, remarcó que sus aspiraciones a competir el año que viene por la Presidencia de la Nación son indeclinables: “A mí todos me conocen, saben que cuando tomo una decisión soy muy firme. Le puedo dar al país lo que necesita, ya esta, el camino está decidido”.

Y en esa línea comentó: “La gente está decidida a un cambio y para que haya cambio en la Argentina tiene que ser alguien que se anime”, sostuvo, en referencia a la campaña electoral que se avecina y a sus propuestas: “No tengo miedo”, enfatizó.

Al ser consultada sobre por el estado institucional se encuentra la Argentina, Bullrich dijo: "Es un momento institucional muy particular porque la principal institución, que es la Presidencia de la Nación, está totalmente apagada. El partido de Gobierno está dividido en muchas lonjas".

Además, "la inflación sigue alta, no sabemos si el oficialismo va o no a aprobar el Presupuesto oficial de su propio Gobierno. Es una situación institucional de franca fragilidad", expresó.

Con respecto a cuál será su principal rival, si es Horacio Rodríguez Larreta o Mauricio Macri si es que llega a competir, Patricia explicó que "dentro del PRO no tengo rivales, por lo que "tengo la decisión de ganar la voluntad popular, así que no tengo rivales.

Estoy convencida de que puedo ganar la voluntad popular; que la gente me ve como fortaleza para gobernar el país; que tengo ideas claras; que sostengo las cosas, no tengo miedo, y que voy a ser capaz de enfrentar los obstáculos que me pongan en el camino. No es un problema de rivalidad. No miro al costado, miro a la sociedad".

Bullrich habló sobre los datos del 20015, con respecto a la inflación, que superó el 20% y la pobreza fue del 29% y asimismo, con estos números apostaron al gradualismo, a lo que "el shock es lo único que va a generar que la Argentina pueda tener una salida más rápida".

Y completó: "Un gradualismo es una muerte lenta. Ya la hemos probado, fracasó o por lo menos no nos llevó al lugar donde queríamos ir. La política de cambio, el despliegue del cambio, va a generar una credibilidad social profunda. Nosotros creemos en la credibilidad social".

Para cerrar la política habló sobre la posibilidad de encarar un proyecto de país sin el peronismo en la Argentina, "no es un problema de peronismo o no peronismo. En nuestras filas tenemos sectores peronistas", por lo que "el kirchnerismo ha sido hasta ahora reacio a cualquier política que nosotros representemos.

Antes de escuchar dicen que no. Vamos a mirar a la sociedad y estamos convencidos de que nos va a acompañar. No importa de dónde vienen ni adónde vayan".