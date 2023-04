'Bomba rupturista': tras la movida de De Marchi, la mesa nacional del PRO prepara su ofensiva

Omar De Marchi, diputado nacional por el PRO, confirmó que competirá para la gobernación de Mendoza por afuera de Juntos por el Cambio. Esta decisión es considerada como un desafío a la titular del partido, Patricia Bullrich, y al jefe político del mendocino, Horacio Rodríguez Larreta. Ambos referentes le pidieron al legislador que aceptara presentarse dentro de Cambia Mendoza, la coalición provincial que integra la UCR que postulará al senador radical Alfredo Cornejo.

¿Intervención del partido?

Ante la decisión de De Marchi, el PRO nacional decidirá en las próximas horas la intervención del partido en Mendoza y buscará poner al frente de la filial local al senador nacional Humberto Schiavoni.

Desde las líneas de Bullrich, advirtieron que De Marchi “se va solo a competir por afuera, sin el PRO”, aunque en el sector larretista admitieron que el diputado tiene el control del partido en Mendoza y que no podrían evitar que articule una nueva alianza, probablemente con el Partido Demócrata y los libertarios. Sin embargo, aclararon que van a tomar “las medidas que sean necesarias” para que el partido siga en el frente Cambia Mendoza.

Rodriguez Larreta y Bullrich apuestan por intervenir el PRO mendocino

Declaraciones de Álvaro Martinez

El diputado provincial Álvaro Martínez lo confirmó en propias palabras: “El PRO de Mendoza, con convicción inquebrantable, ha tomado una decisión. Vamos a gobernar Mendoza, ese es el mejor aporte que le podemos hacer a un próximo gobierno nacional de Juntos por el Cambio. Cada provincia tiene su realidad, que debe ser visibilizada y respetada”.

Álvaro Martinez, diputado del PRO

Acerca de la intervención dispuesta por la conducción nacional, Martinez advirtió: “Eso no es posible, no hay argumentos legales. Si lo concretan, será judicializado, seguramente ganaremos y ellos deberán explicar por qué no respetan el federalismo”.

“El frente local se mantiene”

Por otra parte, en la línea cornejista interpretan que, pese a la ‘bomba rupturista’ del PRO mendocino, no se rompió el frente Cambia y confían en que el partido creado por Mauricio Macri permanecerá en la coalición, mientras que De Marchi se iría en soledad a otro armado político para competir por afuera.

En este contexto, el jefe de Gobierno porteño le pidió a su armador en el interior, Eduardo Macchiavelli, secretario general del PRO, que buscara “los mecanismos necesarios” para que el partido siga en Cambia Mendoza. En este tema, habría un diálogo de encuentro con Bullrich, la titular del partido a nivel nacional.

Declaraciones de Bullrich

Bullrich, aliada de Cornejo, fue muy crítica contra De Marchi: en una reunión de la Mesa Nacional, le recordó que debía cumplir el reglamento electoral y que “todo el PRO está bregando por la unidad” de la oposición. La precandidata a presidenta le advirtió: “Bancátela, Omar: si no te gusta Cornejo, ganale en las PASO, pero no rompas Juntos por el Cambio por un proyecto personal. Te vamos a intervenir el partido”.

Según se sabe, aunque se disponga la intervención del PRO provincial, el frente que postulará a Cornejo podrá sumar la sigla, pero no la mayor parte de la dirigencia que responde a De Marchi. Se verá cuál será la respuesta del electorado, tras el cierre de listas, de cara a las PASO del 11 de junio próximo.