Bermejo: "Batakis llega con el consenso de la mayoría de los gobernadores"

Luego de la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía y la confirmación en el cargo de Silvina Batakis por parte del Gobierno nacional. La incertidumbre está en si la nueva ministra reúne consensos.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, el diputado nacional por el Frente de Todos, Adolfo Bermejo, indicó: “Indudablemente reúne consensos, el primero es el propio Frente de Todos", manifestó y agregó: "Esta mujer es la figura que tiene el apoyo, porque acá más que problema económico, es más el político que es lo que se debe resolver ahora". Además, "tiene el consenso de la mayoría de los gobernadores".

El diputado nacional expresó que Batakis al haber sido secretaria de provincias en el Ministerio del Interior hasta hace poco, "el gobernador, Rodolfo Suarez y el ministro Mario Isgró, tienen buen concepto de ella y tienen buena relación", por lo tanto "han conseguido recursos para la provincia a través de ella y así se repite en todas las provincias de la Argentina por lo tanto", por lo que "la primera condición que es el apoyo de la mayoría de la dirigencia propia y de otros partidos ya lo tiene, eso no es poca cosa".

Y amplió: “Tiene experiencia fue ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires, mucho camino recorrido en gestión, es un cuadro muy político aparte de sus conocimientos técnicos, cosa que también es necesario en estos tiempos". Bermejo especificó que también, "fue parte del Fondo Federal de Infraestructura Regional. Así que, creo que tenemos una ministra de Economía que Dios quiera que tenga el acompañamiento de las fuerzas también de la oposición para que podamos sacar al país de la situación en la que se encuentra".

Al consultarle sobre si la designación de Batakis en el Ministerio era un triunfo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sobre el poder del presidente, Alberto Fernández, el diputado dijo: "No, por las condiciones de Batakis, por sus formas de trabajar, es una mujer que tiene buenas relaciones con todos, es una funcionaria que estuvo a la altura de las circunstancias en el lugar que le tocó estar".

Y completó: "Estuvo con Scioli, como secretaria de provincia en el Ministerio del Interior, tiene buena relación con todos. Me parece que entrar en esta discusión de si es más de Cristina, menos del presidente no nos lleva a ningún lugar".

Bermejo manifestó que "hoy desde el Frente de Todos tenemos una responsabilidad superior en el país, y somos nosotros quienes tenemos que ponernos por encima de las cosas, digo los que tenemos algún grado de responsabilidad legislativa o de dirigencia política, si no paramos un poquito la pelota y nos ponemos por arriba de estas cosas, Argentina no tiene destino y el país no se merece que estemos discutiendo estas cuestiones tan personales o sectoriales".

Y cerró: "Dios quiera que este sea un punto de inflexión, Batakis respondió donde le tocó trabajar, si está más cercana a uno u otro dirigente hoy, va a seguir en cercanía directa con el presidente de la nación porque es ministra, tendrá que responderle al presidente, hacer las cosas en forma ordenada y mejorar lo que se venía haciendo".