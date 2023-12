Bartolomé Abdala es el nuevo presidente provisional del Senado

El Senado eligió al libertario Bartolomé Abdala como presidente provisional de ese cuerpo, en lo que fue la primera sesión presidida por Victoria Villarruel. De esta forma, en un clima de tensión con el bloque de Unión por la Patria, quedaron conformadas las comisiones permanentes.

La victoria de La Libertad Avanza se logró con el apoyo de varios de los bloques opositores. En total, la votación lanzó 39 votos afirmativos, 0 votos negativos y 29 abstenciones.

Además, se tomó el juramento como vicepresidenta primera a Carolina Losada y como vicepresidenta segunda a Alejandra Vigo. La Vicepresidencia quedó reservada para Unión por la Patria, que es la primera minoría. Al mismo tiempo, María Laura Izzo será la Secretaría Administrativa, Agustín Giustinian el secretario parlamentario; Dolores Martínez, la prosecretaria parlamentaria; y Manuel Chavarría, el prosecretario de coordinación.

Alrededor de las 15, Villarruel permitió que los oradores comenzaran sus declaraciones. Quien tomó primero la palabra fue el formoseño José Mayans, quien expresó su rechazo a que el presidente Javier Milei no diera su discurso a la Asamblea Legislativa. Luego, aseguró que la sesión convocada por Villarruel fue "institucional e ilegítima".

“Iniciamos un nuevo tiempo y queremos colaborar en lo que se pueda”, consideró. A continuación, aseguró: “Ahora vienen con esta nueva mayoría a desconocer y establecer en una sesión que es ilegal, ilegítima e inconstitucional con una resolución sobre cómo va a trabajar el parlamento sin la participación de la primera minoría”.

En la misma sintonía, la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio, enfatizó en la inconstitucionalidad y de la sesión. "Lo hay es una prepotencia de números. Es violentar la Constitución y el reglamento de nuestra cámara y que tiene rango constitucional", remarcó.

Por otro lado, el riojano Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, le contestó: "Sí es cierto que hay una nueva época, lo que no es cierto es que hay prepotencia de número”. Losada, por su parte, comentó: “Los reyes del ‘si tengo número, te impongo todo y no escucho a nadie’, ahora están en minoría. ¡Chicos, sorry! Yo renuncié, por lo tanto, la línea de sucesión está rota. Así que tenemos que votar autoridades. ¡Besitos y hasta luego!".