Avruj y el malestar por la designación de Rodolfo Barra como funcionario de Milei

Tras la designación de Rodolfo Barra como próximo procurador del Tesoro durante el Gobierno de Javier Milei, el exsecretario de Derechos Humanos Claudio Avruj se sumó al pedido de reconsideración al nombramiento del exministro de Justicia por su vínculo con el nazismo y sus acciones antisemitas.

En diálogo con Metaverso, de Ciudadano.News, el exfuncionario de Mauricio Macri expresó que "su designación ha generado una molestia por hechos del pasado, pero hechos que la política se encargó sabiamente de dar respuesta o condenar. Fue la política grande, el presidente (Carlos) Menem el que tuvo que pedirle a Rodolfo Barra en su momento la renuncia cuando era ministro de Justicia".

"Pasaron 30 años más y está todo condenado. Uno puede llegar a aceptarlo si hubieran disculpas, pero no tiene por qué aceptar libremente que debe ocupar un lugar importante en la política nacional”, apuntó.

-¿Esta designación fue error de Javier Milei por no haber sido asesorado como corresponde?

-Eso no lo puedo saber, no tengo ese conocido. Obviamente, el presidente Milei, a quien quiero desear el mayor de los éxitos, por quien yo me expedí con mi voto públicamente, que espero no vaya bien a todos, es la potestad de él de elegirlo. Sostenerlo si lo considera, pero también es una obligación de escuchar qué malestares produce en algunos sectores de la sociedad.

-Barra en algún momento se expresó después de las distintas opiniones que se conocieron a partir de su nombramiento, ¿cómo toman estas declaraciones?

-Hay algunos que lo toman como un pedido de disculpas, yo me atengo literalmente a la frase, no me parece un pedido de disculpas, si yo le pego una piña a alguien, ¿yo le puedo decir si te pegué me arrepiento?, no, tengo que hacer un reconocimiento de la verdad te pegué y estuve mal. Acá cómo que si fui antisemita me arrepiento, por lo menos no lo siento como una respuesta sincera. En lo que fue la historia, sé positivamente que él nunca se arrepintió, nunca dijo una disculpa concreta a la sociedad argentina, a la comunidad judía en particular, no lo hizo. Sin embargo, seguramente sus actos privados a lo largo de su vida lo hayan encontrado en otro lugar, lo desconozco, lo que juzgo es esto. Por qué si hace 30 años la política con algo tan determinante, pedirle la renuncia como ministro de Justicia, siendo un hombre de extrema confianza del entonces presidente Menem, recordemos que había sido hombre de la Corte Suprema, había estado en momentos críticos de la investigación del atentado a la AMIA, etcétera, si en aquel momento la política argentina tomó esa decisión por qué hoy, eso cuestiono.

-¿Siente que en vez de avanzar retrocedemos?

-No sé si es un retroceso porque habría que verlo dentro de un contexto general de toma de decisión. El gobierno todavía no asumió, a mí me ha generado malestar porque fui director ejecutivo de la DAIA, en aquel momento sé positivamente el malestar que había generado. Fui testigo de la enorme cantidad de reuniones con el presidente Menem, intercambio de cartas, sé lo que se vivió, hay dirigentes con mucha participación, inclusive la asamblea rabínica, eran 1.500 rabinos que habían pedido explícitamente la renuncia.

-En los distintos comunicados que se expidieron al respecto, ¿creen que puede el nuevo gobierno llegar a tener en cuenta este pedido?

-El presidente Milei y su entorno escuchan distintas voces. Es posible, hubo cambios, hasta el 10 de diciembre, que no estén todos en sus puestos y aprendió que es todo muy endeble todavía. Así que, es la potestad que tiene el presidente de designar o pedir renuncias, la sociedad civil tiene el derecho a peticionar y hacerse escuchar, esperemos cómo se vayan dando los hechos.

-Usted dijo que tal vez puede ser una posibilidad de que si esta persona pide disculpas a la comunidad pueda ser repensado su cargo...

-Obviamente, seré el primero que saldré a reconocer el aporte de todos para la democracia, para el encuentro y el diálogo. No me quedó con un rencor y posiciones rígidas, pero soy consciente que no ha habido un pedido, un arrepentimiento como se pide y exige cuando suceden situaciones muy graves.

-¿Qué cree que puede aportar Rodolfo Barra como procurador del Tesoro Nacional?

-No puedo discutir la calidad profesional, capacidad profesional del doctor Barra, su currículum es extraordinario, su preparación es profunda, en ese sentido profesionalmente es indiscutible, no tengo nada para opinar en contra. Es un conocedor de la administración pública, un conocedor de las leyes, así que desde ese lugar aportará muchísimo.