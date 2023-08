Avanzó el proyecto oficialista para blindar a Aerolíneas de cualquier intento de privatización

Este martes, el oficialismo nacional logró dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados para el proyecto que modifica el artículo 1° de la Ley de Transporte Aerocomercial. La misma tiene como objetivo la prohibición de la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública de Aerolíneas Argentinas y sujeta a expropiación, sin la aprobación del voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso.

El proyecto fue impulsado por el diputado Máximo Kirchner. Tras lograr el dictamen, desde la empresa avalaron la iniciativa y remarcó que “las críticas al respecto de la empresa estatal son de carácter electoral y no reconocen los beneficios sociales que aporta la aerolínea de bandera nacional”, respecto a declaraciones de candidatos opositores a la Presidencia que han dicho que volverían a privatizar la empresa.

El director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas, Ariel Ciano, en Metaverso, programa de Ciudadano.News, remarcó: “Me parece que todo se tiñe con la cuestión electoral, de hecho, los gobernadores que no pertenecen a Unión por la Patria siempre señalan la importancia de Aerolíneas Argentinas”.

“De hecho, el vuelo inaugural desde Sao Pablo a Mendoza, hace unos meses, fue recibido por la ministra de Turismo local (Nora Vicario) y el presidente de la compañía, Pablo Ceriani. Además, hemos escuchado en más de una oportunidad a Gerardo Morales (gobernador de Jujuy) hablar de Aerolíneas y sobre la importancia de la conectividad con Jujuy”, añadió, citando dos casos de provincias gobernadas por Juntos por el Cambio.

-¿Cuál es la realidad de Aerolíneas Argentinas hoy?

-Aerolíneas Argentinas vuela a 39 ciudades de la Argentina, de esas 39, 21 lo hace en forma exclusiva. Además, tenemos rutas federales que no pasan por la Ciudad de Buenos Aires y que es donde se ve claramente la mirada federal de la empresa.

-¿Por qué es tan difícil que Juntos por el Cambio entienda que Aerolíneas es una cuestión de soberanía?

- No se toma verdadera conciencia de la importancia que tiene para cada ciudad de la Argentina que llegue el avión de Aerolíneas. La empresa, en el 2022 y siguiendo una metodología internacional, ha generado para nuestro país un impacto positivo muy importante por la cantidad de turistas tanto nacionales como extranjeros que transportó. Por eso, me parece que la crítica a la empresa tiene un tinte electoral tanto por parte de Javier Milei como de Patricia Bullrich, pero principalmente del líder libertario que intenta denostar todo lo que tiene que ver con el Estado. Debemos mejorar las prestaciones para generar, en nuestro caso, turismo y con ello divisas.

-¿Cuánto aporta Aerolíneas Argentina al Estado nacional, y qué pasa si Aerolíneas fuera privatizada, cuánto perdería el Estado?

-En el 2022 Aerolíneas cerró el mejor balance desde su estatización de los últimos 15 años y durante el 2023 no ha recibido ningún peso del Tesoro Nacional del presupuesto. Lo único que recibió fueron remesas que estaban pendientes del año pasado y, por otra parte, le aporta el doble de lo que recibe tanto en tasas como contribución en forma directa. Es decir, que no solo si hacemos esta cuenta no recibe del Tesoro Nacional, sino que aporta y le hace generar más el Tesoro Nacional. También, la empresa impacta en el turismo y lo reconocen desde todos los sectores, salvo aquellos que tienen un interés electoral y quieren utilizar la privatización de Aerolíneas Argentinas para sumar algún voto de cara a la elección.

-Aquellos argentinos que todavía no se han subido a un avión, pero les gustaría hacerlo en Aerolíneas, ¿sus tarifas son caras al respeto de las aerolíneas extranjeras?

-Las tarifas de Aerolíneas Argentina son absolutamente razonables si uno busca el pasaje con tiempo, pero depende de la fecha del viaje. Porque por supuesto no es lo mismo viajar en vacaciones de invierno, que hacerlo un martes o un jueves de septiembre. Se firmó un acuerdo con el ministro Sergio Massa, no solo Aerolíneas Argentinas, sino con todas las compañías, para mantener tarifas muy razonables, a partir de un 4% de aumento mensual, que en este contexto está muy bien.

-Si uno desglosa un pasaje, la mayor parte son impuestos y eso es una crítica muy grande que se hace...

-Sí, pero no es una decisión de la compañía, en ese caso, es una decisión general y, por otra parte, las tarifas a nivel internacional, si uno las compara con otra compañía, las tarifas son similares. Hubo un aumento en los últimos años en el precio del combustible vinculado a la invasión de Rusia a Ucrania. Esto generó tarifas más altas por el combustible y no solo en Aerolíneas Argentina, sino en todas las compañías que vuelan.

-¿Con cuánto personal cuenta la empresa?

-Tiene la misma cantidad de empleos que tenía en el 2019, alrededor de 11.200 trabajadores. Esto varía mes a mes por jubilaciones, algunas incorporaciones que hicimos de pilotos, incluidas mujeres que también pilotean nuestros aviones.